I Friedkin rilanciano la Roma, puntando su Gian Piero Gasperini e la Champions League. La proprietà ha evitato cessioni affrettate per il settlement agreement, preferendo valorizzare i punti forti e investire. Gasperini, alla sua seconda stagione, ha conquistato fiducia con risultati (qualificazione Champions) e una direzione, seguita dalla proprietà con la nomina di Tony D'Amico DS e i rinnovi chiave.

Mercato e rinnovi

Il mercato estivo è cruciale per la strategia. Le risorse arriveranno da cessioni, ma solo a condizioni vantaggiose. Si lavora per il fair play finanziario UEFA, valutando di posticipare di dodici mesi la chiusura del settlement agreement, sfruttando gli introiti Champions League.

Il nuovo DS Tony D'Amico è a Trigoria per definire rinnovi e offerte. L'obiettivo è mantenere lo zoccolo duro e rafforzare.

Centenario e scudetto

La stagione del centenario vedrà i Friedkin puntare a una Roma ambiziosa: migliorare il piazzamento e mirare allo scudetto. Pur nel rispetto delle regole UEFA, uscire dal settlement agreement sarebbe decisivo, permettendo un mercato di alto livello e il sogno di uno stadio di proprietà sempre più vicino.

La strategia Friedkin mira a consolidare la presenza in Champions League e a costruire una squadra vincente, affidandosi a Gasperini e a una gestione ambiziosa.