La Lazio si prepara alla nuova stagione con il ritiro estivo a Formello, in programma dal 13 al 26 luglio. Il club ha un calendario intenso, con doppie sedute giornaliere per la squadra. Gli allenamenti saranno visibili sui canali ufficiali e, in alcuni casi, dal vivo per i tifosi. Le visite mediche sono previste tra giovedì e sabato, prima dell'avvio ufficiale.

Calendario delle amichevoli e dettagli del ritiro

La squadra di Gennaro Gattuso affronterà sei amichevoli. Il 20 luglio la prima sfida contro la Primavera della Lazio, seguita il 26 luglio dalla Flaminia Civita Castellana.

Ad agosto, l'1 contro l'Avellino, il 2 ad Ascoli, il 5 contro l'Ostiamare e il 9 contro il Frosinone allo stadio Benito Stirpe. Quest'anno non è prevista alcuna tournée internazionale.

Situazione mercato e obiettivi della società

Il mercato della Lazio è molto attivo, sia per le cessioni che per i nuovi acquisti. Sul fronte uscite, il club lavora per Romagnoli (vicino all'Al-Sadd), Provedel (atteso all'Inter) e Gila (trattativa con il Milan). Per la difesa, l'obiettivo principale è Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria, valutato circa 10 milioni di euro. Si seguono anche Comuzzo, mentre Arnau Martinez e Chiarodia sono piste meno calde. In attacco, la Lazio ha offerto al Bayern Monaco un prestito con diritto di riscatto (che può diventare obbligo) per Jonathan Asp Jensen, per un pacchetto vicino ai 6 milioni di euro.

Monitorati anche Piccoli e Pinamonti, per cui il Sassuolo chiede 15 milioni.

Il Centro Sportivo di Formello

Il Centro Sportivo di Formello è la sede storica degli allenamenti della Lazio. Inaugurato nel 1997, si trova nell'omonima località alle porte di Roma e ospita le attività della prima squadra, del settore giovanile e degli staff tecnici. La struttura include campi da gioco, palestre, aree mediche e spazi per i tifosi durante eventi e ritiri.