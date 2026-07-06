Il Torino ha ufficialmente accolto Gaetano Oristanio, il primo significativo acquisto di questa sessione estiva di calciomercato. L'attaccante, nato nel 2002, è atterrato all'aeroporto di Torino Caselle, dove è stato ricevuto dal nuovo team manager granata, Alessandro Gazzi. L'operazione che porta Oristanio in maglia granata si concretizza attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, un'opzione fissata intorno ai cinque milioni di euro.

I prossimi passi: visite mediche e firma

L'arrivo di Oristanio in città segna l'inizio di una fase cruciale.

Sono imminenti le visite mediche di rito, passaggio fondamentale prima della successiva firma del contratto che lo legherà ufficialmente al club del presidente Urbano Cairo. Questo innesto rappresenta il primo rinforzo strategico per il nuovo allenatore Abate.

Il giovane attaccante è atteso per le visite mediche presso il Centro di Medicina e dello Sport dello stadio. Si prevede che il giorno seguente a questi accertamenti sanitari possa avvenire la firma, rendendo Oristanio un calciatore a tutti gli effetti del Torino e formalizzando il suo ingresso nel progetto granata.

Dettagli contrattuali e prospettive

La formula del trasferimento prevede un prestito annuale, al termine del quale il Torino potrà esercitare il diritto di riscatto fissato a cinque milioni di euro.

Un ulteriore dettaglio contrattuale riguarda una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, destinata al Venezia, club di provenienza. Questa clausola sottolinea l'investimento e la fiducia riposta nel potenziale del calciatore.

Dopo un'esperienza al Parma, Gaetano Oristanio si appresta a intraprendere una nuova avventura con la maglia granata. Il suo arrivo si inserisce nel progetto tecnico della società torinese, che mira a rilanciarsi dopo un campionato al di sotto delle aspettative. La scommessa su Oristanio è un chiaro segnale delle ambizioni del club.