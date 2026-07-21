A Verona si sono svolti i solenni funerali di Osvaldo Bagnoli, l'indimenticabile ex allenatore dell'Hellas Verona, figura centrale e artefice dello storico scudetto del 1985. La commossa cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi protagonisti di quella memorabile stagione, tra cui molti degli ex calciatori che condivisero con Bagnoli l'apice di un successo nazionale senza precedenti per il club.

L'ultimo saluto e l'omaggio dei campioni

L'ultimo addio a Bagnoli è stato celebrato nella sua amata città scaligera, Verona, luogo che ha profondamente segnato la sua brillante carriera di allenatore e che lo vide protagonista della più grande e inaspettata vittoria sportiva nella storia dell'Hellas Verona.

Alla funzione hanno presenziato con grande rispetto e affetto molti dei suoi 'campioni d'Italia 1985', i quali hanno voluto rendere un sentito e doveroso omaggio al tecnico che li aveva guidati con maestria e intuizione verso il prestigioso titolo. L'atmosfera era palpabile, intrisa di profonda commozione e sincera riconoscenza per il ruolo cruciale e formativo che Bagnoli aveva rivestito non solo nella loro vita sportiva professionale, ma anche e soprattutto in quella personale, lasciando un'impronta indelebile in tutti i presenti.

Un'eredità indelebile nel calcio veronese

Osvaldo Bagnoli è universalmente riconosciuto e ricordato come uno degli allenatori più rappresentativi, iconici e amati nella lunga storia del club veronese.

La sua straordinaria carriera fu caratterizzata da una spiccata capacità di costruire e forgiare un gruppo di giocatori estremamente compatto, coeso e animato da una determinazione ferrea, qualità che permisero all'Hellas Verona di raggiungere il massimo e insperato traguardo nazionale. Il ricordo della leggendaria stagione 1984-1985 rimane ancora oggi un punto di riferimento imprescindibile e un simbolo di orgoglio per l'intera società e per la sua appassionata tifoseria.

Durante la toccante e sentita cerimonia funebre, sono emersi con chiarezza e forza sentimenti di profonda gratitudine e affetto sincero nei confronti di Bagnoli, evidenziando l'impatto significativo e duraturo che egli ebbe non solo dal punto di vista strettamente sportivo, con le sue innovative tattiche, ma anche e soprattutto umano, come mentore e guida.

La presenza numerosa e visibilmente commossa dei protagonisti di quello storico scudetto testimonia il legame profondo e indissolubile che li univa all'allenatore. 'Ha saputo tirare fuori il meglio da ognuno di noi', fu una delle frasi più evocative e significative pronunciate da coloro che ebbero il privilegio e l'onore di condividere con lui quella stagione davvero memorabile e irripetibile.