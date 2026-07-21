La Juventus è una delle società più attive sul fronte calciomercato. La società bianconera vuole rinforzare l'organico a disposizione, in particolar modo la difesa che potrebbe subire modifiche importanti. Infatti, Gleison Bremer potrebbe lasciare Torino con la dirigenza che potrebbe valutare offerte importanti da circa 45-50 milioni di euro. Per questo, si starebbero prendendo in considerazione diverse alternative e tra queste spunta anche quella che porta a Crisitan Romero che potrebbe lasciare il Tottenham in questa finestra di mercato.

Sfida all'Inter per Romero

Il centrale argentino vorrebbe provare una nuova esperienza in un top team europeo per continuare ad essere protagonista e confrontarsi ai massimi livelli. Stando alle ultime notizie, la Juve sta osservando questa situazione e potrebbe provare ad intavolare una trattativa concreta con il Tottenham. Una trattativa che però appare non semplice vista la valutazione degli Spurs che si aggira attorno ai 40-45 milioni di euro. Oltre alla richieste economiche del club inglese, la Vecchia Signora deve far fronte alla forte concorrenza dell'Inter che vorrebbe puntellare il reparto arretrato ed avrebbe opzionato Romero come uno dei primi nomi sulla lista di Chivu.

Il classe 98 rappresenterebbe un colpo di altissimo livello per la retroguardia bianconera per leadership e qualità tecnica.

L'argentino potrebbe diventare la nuova colonna della retroguardia bianconera vista la sua grande personalità e duttilità nel ricoprire tutti i ruoli del pacchetto arretrato.

Rispunta Zirkzee per l'attacco

Uno dei tasselli fondamentali in casa Juventus è rappresentato dall'acquisto di un grande attaccante che possa aumentare il tasso tecnico del reparto offensivo a disposizione di Luciano Spalletti. Viste le richieste importanti da parte del Paris Saint Germain per Kolo Muani, il club bianconero sta valutando delle alternative importanti e tra queste torna in auge la candidatura di Joshua Zirkzee che potrebbe lasciare il Manchester United in questa finestra di mercato.

L'ex Bologna, corteggiato dalla Vecchia Signora nelle precedenti sessioni di mercato, non è intoccabile per Carrick e starebbe valutando delle possibili proposte così da ritornare protagonista come durante la sua esperienza in Italia.

La Juve è alla finestra e potrebbe approfittare di questa situazione per imbastire una trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto; una formula che al momento non convince i Red Devils che vorrebbero una cessione a titolo definitivo per una cifra attorno ai 30-35 milioni di euro.