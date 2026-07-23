Il direttore tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), Paolo Maldini, ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo alla ricerca del nuovo commissario tecnico per la Nazionale italiana. Durante un incontro con la stampa avvenuto a Milano il 23 luglio 2026, Maldini ha chiarito che l'aspetto economico non rappresenta in alcun modo un ostacolo significativo nei colloqui in corso con Pep Guardiola, uno dei nomi di spicco considerati per la panchina azzurra. L'annuncio sottolinea l'impegno della FIGC nel selezionare un profilo di altissimo livello per guidare la rappresentativa calcistica nazionale.

I colloqui in corso con Guardiola e Ancelotti

Maldini ha confermato ufficialmente che la FIGC ha avviato contatti sia con Pep Guardiola, attualmente alla guida del Manchester City, sia con Carlo Ancelotti, altro tecnico di fama mondiale. "Non possiamo dare notizie specifiche al momento, ma è vero che abbiamo parlato anche con Ancelotti", ha dichiarato il dirigente federale, evidenziando come il processo di selezione sia ancora in una fase dinamica e aperta a diverse opzioni. Riguardo alle indiscrezioni su presunte richieste economiche elevate da parte di Guardiola, Maldini ha tagliato corto, affermando con decisione: "Per Pep l'aspetto economico non è in alcun modo rilevante". Questa precisazione mira a sgombrare il campo da speculazioni, focalizzando l'attenzione sui meriti sportivi e sulla visione tecnica dei candidati.

Il mandato della FIGC per la guida tecnica

La FIGC, ente responsabile della gestione e dello sviluppo del calcio in Italia sin dalla sua fondazione nel 1898, è impegnata in un'accurata valutazione di diversi candidati per la prestigiosa panchina azzurra. L'obiettivo primario è individuare un allenatore di esperienza internazionale e comprovata capacità, in grado di imprimere una svolta e condurre la Nazionale verso nuovi e ambiziosi traguardi sportivi. La federazione, che coordina tutte le attività calcistiche a livello nazionale, dalla base alle rappresentative maggiori, considera la scelta del nuovo commissario tecnico un passo fondamentale per il rilancio e il successo futuro del calcio italiano.

La ricerca del profilo ideale per la guida della Nazionale prosegue con la massima discrezione da parte della FIGC, che mantiene il riserbo sui tempi e sulle modalità definitive della scelta. Il fatto che nomi del calibro di Guardiola e Ancelotti siano attivamente coinvolti nei colloqui testimonia la chiara volontà della federazione di puntare su profili di alto livello e di grande caratura internazionale. Questo approccio ambizioso riflette l'intenzione di assicurare alla squadra azzurra una guida tecnica all'altezza delle aspettative e delle sfide future, consolidando così le fondamenta per un percorso di successo.