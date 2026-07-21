Il mercato continua a offrire nuovi scenari alle big della Serie A, tra giovani talenti da lanciare e occasioni di esperienza internazionale. La Juventus sarebbe pronta a muovere un passo concreto per André Luiz Santos Dias, promettente centrocampista del Corinthians, mentre l'Inter deve fare i conti con una concorrenza sempre più agguerrita nella corsa a John Stones. Sullo sfondo, infine, Napoli e Cagliari rischiano di vedere sfumare uno dei giovani difensori seguiti nelle ultime settimane, sempre più vicino a trasferirsi nei Paesi Bassi.

La Juventus accelera per Santos Dias: il Corinthians attende la prima proposta

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Mirko Nicolino, dopo un primo contatto esplorativo il Corinthians si aspetterebbe ora un'offerta ufficiale da parte della Juventus per André Luiz Santos Dias. Il centrocampista brasiliano, nato a San Paolo nel 2006, è considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio del club paulista e, nonostante la giovane età, avrebbe già dimostrato una notevole duttilità tattica, riuscendo a ricoprire diversi ruoli in mezzo al campo. Una caratteristica che lo renderebbe particolarmente gradito alla dirigenza bianconera, sempre attenta ai giovani di prospettiva. La valutazione del cartellino si aggirerebbe già intorno ai 15 milioni di euro, cifra importante per un talento ancora agli inizi della propria carriera ma che testimonia la fiducia riposta nelle sue qualità.

La Juventus starebbe ora valutando tempi e modalità dell'affondo, con l'obiettivo di anticipare eventuali inserimenti di altri club europei.

Inter, Stones si allontana. Natali verso l'AZ Alkmaar

Sul fronte nerazzurro, invece, la corsa a John Stones rischia di complicarsi ulteriormente. Dopo l'interesse manifestato dall'Arsenal delle scorse ore anche il Chelsea avrebbe deciso di inserirsi nella trattativa per il difensore inglese, recentemente svincolatosi dal Manchester City. Una notizia che non può lasciare tranquilli i dirigenti dell'Inter, già alle prese con il timore di rivivere quanto accaduto nel caso di Giovanni Palestra, quando il laterale sembrava a un passo dal vestire il nerazzurro prima dell'inserimento decisivo proprio del Chelsea.

La disponibilità economica dei Blues potrebbe infatti rappresentare un ostacolo difficilmente superabile.

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà, anche Napoli e Cagliari sarebbero destinati a depennare il nome di Andrea Natali dalla lista degli obiettivi. Il giovane difensore italiano del Bayer Leverkusen sarebbe infatti a un passo dal trasferimento a titolo definitivo all'AZ Alkmaar, club che avrebbe ormai superato la concorrenza e sarebbe vicino a chiudere l'operazione.