Il Milan di Ruben Amorim ha inaugurato la stagione con un pareggio in rimonta (2-2) contro il Celtic a Glasgow. Protagonista assoluto della gara è stato Francesco Camarda, autore di una doppietta che ha permesso ai rossoneri di recuperare due reti di svantaggio. L’attaccante, reduce dal rinnovo di contratto fino al 2031, ha festeggiato nel migliore dei modi, dimostrandosi decisivo.

La partita ha visto il Milan affrontare diverse difficoltà nel primo tempo. Due errori in fase di impostazione, commessi da Pavlovic e Ricci, hanno spianato la strada agli scozzesi, che si sono portati sul 2-0 grazie ai gol di Duràn e Forrest.

I rossoneri, ancora in fase di preparazione precampionato, hanno mostrato fatica nel trovare ritmo e solidità difensiva, evidenziando alcune delle problematiche già riscontrate nella stagione precedente.

La rimonta rossonera e la doppietta di Camarda

La svolta è arrivata nella ripresa, quando mister Amorim ha effettuato diversi cambi, inserendo tra gli altri Camarda e Chukwueze, che si sono rivelati i principali artefici della rimonta. Dopo appena un minuto dal suo ingresso, Camarda si è procurato un calcio di rigore, che ha trasformato con freddezza, accorciando le distanze. Poco dopo, il giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile del Milan, ha siglato il pareggio con un colpo di testa su un preciso cross di Chukwueze.

"È un punto di partenza. Sono cresciuto nel Milan e sono fiero del passo che ho fatto, di questo rinnovo. Sicuramente è un punto di partenza: lavoro ogni giorno per migliorarmi e mettermi a disposizione di squadra e mister", ha dichiarato Camarda al termine dell'incontro.

La prestazione del giovane attaccante rappresenta la nota più positiva per Amorim, che ha ribadito la sua fiducia: "Deve rimanere con noi, credo molto in lui e nei giovani che stanno lavorando con noi. Non voglio parlare di individui ma quello che posso dire è che Camarda rimarrà con noi questa stagione". Il tecnico portoghese ha anche evidenziato la necessità di migliorare l'approccio tattico: "Abbiamo provato a tenere la palla.

Abbiamo sofferto un po’ perché abbiamo fatto pressing a tutto campo: dobbiamo aggiungerlo alla squadra e dobbiamo migliorarlo. Fisicamente staremo meglio e capiremo meglio la partita. Non c’è ancora questa idea all’interno della squadra ma è lì. La partita va controllata meglio con il possesso palla. A volte ci vuole tanto per arrivare dall’altra parte ma ci vuole un po’ di tempo".

Preoccupazione per Gila, il Milan guarda all'Australia

L'unica ombra sulla ripresa è stata l'infortunio di Mario Gila, costretto a lasciare il campo dopo poco più di venti minuti per un problema muscolare. Nonostante la preoccupazione, Amorim si è mostrato ottimista riguardo ai tempi di recupero: "Ha sentito qualcosa ma non penso sia niente di serio.

Spero e penso che si riprenderà presto". Il difensore sarà sottoposto a controlli nelle prossime ore per valutare la sua disponibilità in vista dell'imminente partenza per l’Australia.

Camarda, tornato dal prestito al Lecce, ha firmato il suo primo contratto da professionista nell’estate 2024, respingendo offerte importanti da club stranieri. Il giovane attaccante, ispirato dal suo idolo Kakà e appassionato di kickboxing, ha l'obiettivo di convincere Amorim a puntare su di lui per la stagione in corso.