Stando alle ultime di calciomercato, la Juventus avrebbe effettuato una prima offerta per l'estremo difensore dell'Atalanta Marco Carnesecchi, mentre l'Inter starebbe valutando un cambio di obiettivo sulla fascia destra dopo il raffreddamento della pista che porta a Djed Spence. Nel frattempo il Napoli continua a ricevere segnali dalla Premier League per Vanja Milinkovic-Savic, destinato a lasciare gli azzurri ma soltanto alle condizioni fissate dalla dirigenza partenopea.

Juve, proposta per Carnesecchi: Di Gregorio può favorire l'affare

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Momblano ai microfoni di Juventibus, la Juventus avrebbe recentemente presentato all'Atalanta un'offerta da 30 milioni di euro più il cartellino di Michele Di Gregorio per arrivare a Marco Carnesecchi.

Il portiere della Dea rappresenterebbe uno dei profili preferiti dalla dirigenza bianconera per affidargli la titolarità tra i pali nella prossima stagione.

La formula studiata da Giovanni Carnevali potrebbe trovare terreno fertile a Bergamo. L'Atalanta, infatti, accoglierebbe un portiere già pronto per il campionato italiano e particolarmente gradito al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che ne avrebbe sempre apprezzato le qualità. Fu proprio Giuntoli, durante la sua breve esperienza alla Juventus, a spingere per l'arrivo di Di Gregorio a Torino, motivo per cui il suo eventuale inserimento nella trattativa potrebbe rappresentare un elemento decisivo per convincere il club nerazzurro ad aprire alla cessione di Carnesecchi.

Inter su Doué, Napoli resiste per Milinkovic-Savic

In casa Inter, invece, il nome di Djed Spence sembrerebbe allontanarsi sempre di più. La valutazione elevata richiesta dal Tottenham avrebbe spinto la dirigenza nerazzurra a guardarsi attorno e, secondo quanto riferito dall'opinionista Fabio Bergomi sul proprio canale YouTube, sarebbe tornato d'attualità il profilo di Guéla Doué, esterno dello Strasburgo e fratello del più noto Désiré Doué. Per caratteristiche tecniche, prospettive di crescita e costi dell'operazione, il laterale ivoriano verrebbe considerato il candidato ideale. Lo Strasburgo lo valuterebbe tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra decisamente più contenuta rispetto ai circa 50 milioni richiesti dal Tottenham per Spence o ai 60 milioni fissati dalla Roma per Wesley.

Anche il Napoli continua a essere protagonista sul fronte delle uscite. Vanja Milinkovic-Savic resta infatti uno dei giocatori maggiormente richiesti all'estero e, secondo le ultime indiscrezioni, l'Hull City starebbe insistendo con decisione per portare il portiere serbo in Premier League. Giovanni Manna, però, non sembrerebbe intenzionato a concedere sconti: il club azzurro lascerebbe partire l'ex Torino soltanto a fronte di un'offerta vicina ai 15 milioni di euro, cifra ritenuta congrua per un estremo difensore di esperienza e affidabilità. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il club inglese deciderà di soddisfare le richieste economiche del Napoli.