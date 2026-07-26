Sospiro di sollievo in casa Milan per le condizioni di Mario Gila. Il difensore rossonero, infatti, ha riportato un risentimento muscolare al retto femorale destro in seguito alla prima amichevole precampionato, disputata a Glasgow contro il Celtic. Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno fortunatamente escluso la presenza di lesioni gravi, una notizia che permette al giocatore di proseguire regolarmente la tournée estiva con il resto della squadra.

L'episodio che ha destato preoccupazione si è verificato durante la partita amichevole.

Gila, subentrato nella ripresa, dopo circa venti minuti di gioco ha interrotto l'azione, segnalando alla panchina la necessità di una sostituzione. Il difensore spagnolo, uno dei nuovi innesti della rosa rossonera, è stato prontamente rimpiazzato dal giovane Valeri Vladimirov. L'iniziale apprensione, sia nello staff tecnico guidato da Ruben Amorim sia tra i tifosi, era palpabile, considerando che si trattava di uno dei volti nuovi del Milan e l'inizio della stagione è ormai alle porte.

Nessuna lesione per Gila: via libera per la tournée

Il club rossonero ha ufficialmente comunicato che gli accertamenti medici effettuati su Mario Gila hanno confermato unicamente un risentimento muscolare, escludendo categoricamente qualsiasi tipo di lesione.

Questa diagnosi, estremamente rassicurante, significa che il difensore potrà unirsi senza problemi al gruppo che partirà per Perth, dove la squadra continuerà la sua preparazione precampionato. Nonostante l'esito positivo degli esami, la situazione clinica del giocatore sarà comunque attentamente monitorata dallo staff medico del Milan, che valuterà costantemente l'evoluzione del quadro e i tempi di recupero più opportuni.

Il prosieguo della preparazione e le prospettive future

L'infortunio di Gila, avvenuto dopo circa venti minuti dal suo ingresso in campo nel secondo tempo dell'amichevole contro il Celtic, aveva inizialmente fatto temere il peggio. La sostituzione immediata e la successiva conferma dell'assenza di lesioni gravi rappresentano un significativo sollievo per il Milan e per il tecnico Ruben Amorim, che potrà contare sul difensore per il prosieguo della preparazione estiva.

Sebbene non siano stati forniti dettagli precisi sui tempi di recupero, la natura del problema muscolare suggerisce uno stop di breve durata, permettendo a Gila di rientrare in piena forma per l'inizio della stagione ufficiale. La sua presenza è considerata importante per la profondità della rosa e per le rotazioni difensive.