Dal ritiro dell'Inter a Donaueschingen, il centrocampista Henrikh Mkhitaryan ha delineato con chiarezza gli ambiziosi obiettivi della squadra per la prossima stagione. Il calciatore armeno ha dichiarato: “Le ambizioni sono grandi, vogliamo rivincere il campionato, la coppa, la Supercoppa e andare più avanti possibile in Champions. Sono obiettivi difficili, ma raggiungibili”. Una dichiarazione che sottolinea la forte determinazione del gruppo nerazzurro a confermarsi ai massimi livelli e a superare i traguardi già raggiunti.

Mkhitaryan ha spiegato le motivazioni dietro il suo rinnovo contrattuale per un ulteriore anno.

La decisione è maturata dopo un attento confronto con la società, avvenuto in seguito alla partita contro il Bologna, e una profonda riflessione personale sulla sua capacità di continuare a offrire un contributo significativo. “Ho parlato con la società solo dopo la partita col Bologna e poi ho fatto le mie valutazioni e ho pensato che posso giocare un altro anno”, ha affermato, evidenziando la sua convinzione di poter ancora essere un elemento chiave per la squadra.

Il centrocampista ha voluto precisare che il prolungamento del contratto non rappresenta una decisione definitiva sul suo futuro a lungo termine. “Questo non vuol dire che smetterò dopo questa stagione. Dobbiamo essere concentrati su questo campionato, poi penseremo ai prossimi anni”, ha aggiunto, spostando l'attenzione sulla necessità di focalizzarsi sugli impegni imminenti e lasciando aperte le porte per le stagioni future.

Il suo impegno è totale per il presente, con la consapevolezza che ogni anno porta nuove sfide e opportunità.

Grande fiducia è stata espressa nei confronti del tecnico Cristian Chivu. Mkhitaryan ha rimarcato come l'allenatore “ha già dimostrato lo scorso anno cosa può fare e di cosa è capace”, sottolineando il pieno sostegno della squadra. L'ambiente interista è descritto come una vera e propria famiglia, unita nell'intento di raggiungere i traguardi prefissati: “Noi gli diamo sostegno, siamo una famiglia e vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”. Questa mentalità di gruppo è considerata fondamentale per affrontare le sfide che attendono i nerazzurri.

Sul piano personale, Mkhitaryan si aspetta una stagione ancora più brillante.

“Da parte mia, mi aspetto un Mkhitaryan migliore dello scorso anno, sono qui per aiutare i compagni e raggiungere gli obiettivi”, ha dichiarato, promettendo un impegno ancora maggiore per migliorare le sue prestazioni e mettersi al servizio della squadra. La sua esperienza e la sua qualità tecnica saranno risorse preziose per il club.

Il valore di Mkhitaryan e il suo percorso recente

Il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan per un'altra stagione con l'Inter è una conferma del suo ruolo cruciale e del suo valore in campo. Nella stagione precedente, il centrocampista armeno ha dimostrato una notevole costanza e incisività, totalizzando ben 49 presenze, realizzando cinque gol e fornendo due assist. Il suo apporto è stato determinante per la conquista di importanti trofei, tra cui la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, e ha contribuito in modo significativo a guidare la squadra fino alla prestigiosa finale di Champions League. L'estensione del suo contratto fino al 30 giugno 2027 riflette la piena fiducia del club nelle sue capacità e nella sua leadership, elementi indispensabili per le ambizioni future dell'Inter.