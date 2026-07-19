L'atletica italiana celebra un nuovo traguardo storico: Francesco Pernici ha infranto il record nazionale sugli 800 metri, stabilendo un tempo eccezionale che lo proietta tra i protagonisti del mezzofondo mondiale. L'annuncio, diffuso oggi, domenica 19 luglio 2026, conferma lo straordinario stato di forma dell'atleta e le sue ambizioni future, riassunte nella determinata dichiarazione: “Ora una medaglia, Los Angeles il sogno”.

Il nuovo primato e le ambizioni di Pernici

La prestazione che ha riscritto i libri dei record è avvenuta il 3 luglio 2026 a Tomblaine, in Francia, dove Pernici ha fermato il cronometro a 1’43"60.

Questo tempo non solo migliora il suo precedente primato personale, ma segna la migliore performance italiana di sempre nella specialità. Subito dopo l'impresa, l'atleta ha espresso con chiarezza i suoi prossimi obiettivi: conquistare una medaglia ai Campionati Europei imminenti e puntare con fiducia ai Giochi Olimpici di Los Angeles, che rappresentano il suo sogno più grande.

Un risultato di rilievo internazionale

Il tempo di 1’43"60 rappresenta un significativo passo avanti per l'atletica italiana. Il precedente record italiano sugli 800 metri era di 1’43"84, stabilito a Tokyo il 18 settembre 2025. Il miglioramento di quasi un quarto di secondo testimonia la costante crescita di Pernici e la sua capacità di superare i propri limiti.

Questa performance lo colloca, inoltre, tra i migliori atleti del mondo nella stagione in corso, confermando il suo stato di forma eccellente e la sua competitività a livello internazionale.

La progressione di un talento

La progressione di Francesco Pernici nel mezzofondo è stata costante e impressionante. Il suo nuovo primato di 1’43"60, ottenuto a Tomblaine, è un chiaro indicatore del suo potenziale. La conferma di questo risultato a livello internazionale sottolinea la validità della prestazione e la sua importanza nel panorama atletico. Questo successo non è solo un trionfo personale, ma un segnale incoraggiante per l'intera squadra azzurra in vista dei prossimi appuntamenti agonistici.

Con questa impresa, Pernici non si limita a entrare nella storia dell'atletica italiana, ma si propone con forza per un ruolo da protagonista ai prossimi Campionati Europei. L'obiettivo dichiarato di salire sul podio e la visione ambiziosa verso i Giochi di Los Angeles dimostrano la sua determinazione a lasciare un segno indelebile nel mondo dello sport.