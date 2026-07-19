L'Argentina si prepara alla finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna con un gesto simbolico di grande impatto. A Buenos Aires, le principali reti televisive hanno trasmesso a reti unificate una versione speciale dell'inno nazionale, interpretata dai giocatori della squadra di Lionel Scaloni. L'evento è andato in onda a mezzanotte, sedici ore prima del fischio d'inizio al MetLife Stadium del New Jersey.

L'iniziativa, promossa da Torneos con i maggiori canali generalisti e sportivi del Paese, ha sostituito la tradizionale registrazione dell'inno.

L'obiettivo era generare un clima di unità e motivazione tra i tifosi, richiamando l'entusiasmo che precedette la vittoria in Qatar nel 2022. In queste ore, le strade argentine sono animate dai preparativi per la finale, tra bandiere, riunioni familiari e trasmissioni speciali in diretta dagli Stati Uniti.

L'iniziativa e il coinvolgimento delle emittenti

La trasmissione simultanea dell'inno, cantato dai protagonisti della selezione, ha coinvolto Telefe, TV Pública, El Trece, América TV e Canal 9, oltre ai canali sportivi DSPORTS, TyC Sports, ESPN e TNT Sports. L'apertura della giornata della finale con questa azione è stata concepita per "generare un momento di unione e emozione collettiva". Il gesto mira a rafforzare il legame tra la squadra e i suoi sostenitori, evidenziando il ruolo della nazionale come massimo rappresentante del calcio sudamericano in un torneo quadriennale.

La collaborazione tra le diverse emittenti, spesso concorrenti, sottolinea l'eccezionalità dell'evento e il valore simbolico attribuito alla giornata. La trasmissione dell'inno si configura come un tributo televisivo, volto ad amplificare il fervore popolare e a sostenere la squadra nel momento decisivo.

L'eco del successo del 2022 e l'attesa

Questa iniziativa rievoca un'azione analoga attuata per la finale dei Mondiali in Qatar, quando la nazionale argentina si aggiudicò il titolo. Anche allora, la trasmissione congiunta dell'inno aveva contribuito a generare un'atmosfera di grande partecipazione e sostegno. La scelta di centralizzare l'inizio della giornata con le voci dei giocatori è motivata dalla volontà di rafforzare il legame tra squadra e tifosi, nei momenti cruciali che precedono la partita che definirà il titolo mondiale.

Il sentimento patriottico e la ricerca di unità sono stati il filo conduttore di questa giornata speciale, in cui la programmazione televisiva ordinaria ha ceduto il passo a un messaggio di incoraggiamento per tutti gli appassionati di calcio. L'Argentina si avvicina così alla finale mondiale con il sostegno compatto di un intero Paese, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva.