L'Argentina di Lionel Messi si prepara ad affrontare la Svizzera in un attesissimo quarto di finale della Coppa del Mondo. La sfida, che promette spettacolo, vedrà la nazionale sudamericana partire con i favori del pronostico, ma dovrà fare i conti con una Svizzera imbattuta in questo torneo.

L'Albiceleste ha conquistato l'accesso ai quarti dopo una rimonta spettacolare contro l'Egitto. Lionel Messi è stato il protagonista assoluto, prima servendo l'assist per il gol di Cristian Romero e poi siglando il pareggio, prima che Enzo Fernández decidesse l'incontro nei minuti di recupero.

Il capitano argentino, emozionato al fischio finale, ha stabilito un record segnando in sei partite consecutive della fase a eliminazione diretta di un Mondiale. Nonostante abbia fallito due rigori in questa edizione, Messi ha già messo a segno otto reti, il suo miglior bottino personale prima dei quarti di finale.

Argentina favorita, Svizzera imbattuta e solida

Le simulazioni statistiche indicano l'Argentina come vincitrice nel 57,1% dei casi nei tempi regolamentari, mentre la Svizzera ha il 18,7% di possibilità di imporsi nei novanta minuti. La squadra di Murat Yakin, tuttavia, si presenta all'appuntamento con una striscia di imbattibilità notevole, non avendo mai perso né subito uno svantaggio in questa Coppa del Mondo, inclusi i turni di qualificazione.

Dopo aver eliminato la Colombia ai rigori, la Svizzera raggiunge i quarti di finale per la prima volta dal 1954, forte dell'esperienza di giocatori come Ricardo Rodríguez e Granit Xhaka, quest'ultimo leader nei passaggi decisivi nell'ultimo terzo di campo.

Dal punto di vista difensivo, l'Argentina ha mostrato alcune fragilità, concedendo cinque gol su nove tiri in porta subiti. Al contrario, la Svizzera ha dimostrato solidità e organizzazione, mantenendo la porta inviolata anche nei momenti più critici del torneo.

Precedenti storici e protagonisti attesi

I precedenti tra le due nazionali vedono un vantaggio per l'Argentina: la Svizzera non ha mai vinto in sette incontri, con cinque vittorie argentine e due pareggi.

Anche i due precedenti mondiali sono terminati a favore dell'Albiceleste (2-0 nel 1966 e 1-0 nel 2014). Nonostante ciò, la Svizzera ha già dimostrato di poter sorprendere, come nel successo contro l'Ecuador nel 2014 e nella recente qualificazione contro la Colombia.

Oltre a Lionel Messi, tra i protagonisti attesi per l'Argentina spiccano Lautaro Martínez e Julián Alvarez. Per la Svizzera, l'attenzione è puntata su Breel Embolo, autore di undici gol nelle ultime diciassette presenze internazionali. La previsione più accreditata vede l'Argentina imporsi per 2-0, con Messi ancora decisivo e una partita caratterizzata da intensità, che potrebbe portare a diverse ammonizioni.

Il vincitore di questo quarto di finale affronterà in semifinale la squadra che uscirà dal confronto tra Inghilterra e Norvegia, promettendo emozioni e colpi di scena nel prosieguo del torneo.

Rose:

Argentina: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Emiliano Martínez, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Facundo Medina, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Thiago Almada, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Alvarez, Lionel Messi, Nico González, Giuliano Simeone, Nico Paz, José Manuel López, Lautaro Martínez.

Svizzera: Gregor Kobel, Yvon Mvogo, Marvin Keller, Miro Muheim, Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez, Eray Cömert, Aurèle Amenda, Luca Jaquez, Denis Zakaria, Remo Freuler, Johan Manzambi, Granit Xhaka, Ardon Jashari, Djibril Sow, Christian Fassnacht, Rubén Vargas, Michel Aebischer, Fabian Rieder, Breel Embolo, Dan Ndoye, Noah Okofor, Zeki Amdouni, Cedric Itten.

[Image: Argentina Predicted Lineup vs Switzerland - Opta]

[Image: Switzerland Predicted Lineup vs Argentina - Opta]