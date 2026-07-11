Il Monza ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Paulo Azzi al Modena, un'operazione significativa nel calciomercato. L'annuncio del club biancorosso ha salutato l'esterno italo-brasiliano dopo una stagione di successo. Azzi è stato tra i protagonisti della promozione del Monza in Serie A, contribuendo con cinque reti e sei assist in trentotto partite, dimostrando la sua importanza per la squadra.

Questo trasferimento segna un importante ritorno per Azzi, che in passato aveva già vestito la maglia del Modena. Il club emiliano, con questa acquisizione, rafforza la propria rosa con un giocatore che conosce bene l'ambiente e ha dimostrato di essere determinante sia in fase offensiva che difensiva.

La cessione a titolo definitivo conclude l'esperienza di Azzi con i brianzoli, un'unica stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

Azzi: il protagonista della promozione del Monza

Nella stagione appena conclusa, Paulo Azzi si è distinto per la sua continuità di rendimento e per il prezioso contributo in termini di gol e passaggi decisivi. Le sue cinque reti e i sei assist hanno avuto un peso specifico nel percorso che ha portato il Monza alla promozione nella massima serie. L'esterno ha saputo adattarsi alle esigenze tattiche, rivelandosi spesso decisivo nei momenti chiave del campionato grazie alla sua capacità di incidere sulle partite.

Il mercato del Modena e il ritorno di Azzi

Il ritorno di Paulo Azzi al Modena è stato fortemente voluto da club e giocatore. Dopo un recente intervento alla schiena, Azzi è in fase di pieno recupero, pronto al rientro. Il Modena ha superato la concorrenza di altre società, tra cui il Palermo, grazie alla volontà dell'esterno di tornare in gialloblù. L'accordo prevede un contratto biennale, con visite mediche e scambio documenti imminente. Il club emiliano prosegue il lavoro sul mercato per completare la rosa per la prossima stagione.