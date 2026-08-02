Il ciclista belga Wout Van Aert, portacolori del team Visma-Lease a Bike, ha conquistato il successo finale al Giro di Danimarca, un trionfo che assume un significato particolare dopo la delusione per la sua assenza al Tour de France. La mancata partecipazione alla Grande Boucle era stata causata da un infortunio al gomito non ancora completamente risolto, rendendo questa vittoria un importante segnale di ripresa per l'atleta.

Van Aert si è imposto nella classifica generale della corsa danese grazie a una prestazione dominante, aggiudicandosi ben tre delle cinque tappe in programma.

Questa serie di successi parziali ha evidenziato una condizione fisica in netta crescita e una notevole capacità di gestione delle diverse situazioni di gara, permettendogli di costruire un vantaggio decisivo sui diretti avversari.

L’ultima tappa del Giro di Danimarca è stata caratterizzata da un finale particolarmente movimentato e ricco di colpi di scena. Il danese Rasmus Pedersen ha tagliato per primo il traguardo in volata, ma l'attenzione è stata catturata da una rovinosa caduta avvenuta a soli 250 metri dall’arrivo, che ha coinvolto numerosi corridori finiti contro le transenne. Nonostante l'incidente, Wout Van Aert, che ha concluso la tappa all'undicesimo posto, è riuscito a evitarne il coinvolgimento, preservando così la sua posizione in classifica generale.

Ha potuto quindi festeggiare la vittoria finale con un vantaggio di 21 secondi sullo slovacco Lukas Kubis e di 28 secondi sul danese Henrik Pedersen, rispettivamente secondo e terzo.

Un successo significativo dopo l'infortunio

Per Wout Van Aert, questo successo rappresenta la prima vittoria in una classifica generale dal 2023, anno in cui aveva trionfato al Tour of Britain. Il campione belga, che aveva già conquistato il Giro di Danimarca nel 2018, aggiunge così il cinquantasettesimo successo alla sua brillante carriera professionistica. Si tratta inoltre della sua seconda vittoria stagionale, dopo l'affermazione nella prestigiosa Parigi-Roubaix vinta ad aprile. La sua eccellente prestazione in Danimarca è un segnale importante in vista dei prossimi e impegnativi appuntamenti, soprattutto considerando il recente infortunio che lo aveva costretto a rinunciare al Tour de France, dimostrando una piena riabilitazione e un ritrovato stato di forma.

Le prossime sfide: Vuelta a España e Mondiali

Con la vittoria in Danimarca, Wout Van Aert si proietta con rinnovata fiducia verso i prossimi grandi obiettivi della stagione. Il ciclista belga ha già confermato la sua partecipazione alla Vuelta a España, la corsa a tappe spagnola che prenderà il via il 22 agosto. Van Aert affronterà la Vuelta con l'intenzione di consolidare il suo stato di forma e, potenzialmente, migliorare il risultato ottenuto nella sua precedente partecipazione, quando era stato costretto al ritiro dopo aver conquistato tre tappe. Successivamente, il calendario di Van Aert prevede un altro appuntamento di rilievo: i Mondiali di Montreal, in programma a fine settembre. Questi eventi chiuderanno una stagione che si preannuncia ricca di sfide e di soddisfazioni personali per il corridore della Visma-Lease a Bike.