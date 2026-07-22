Il Chelsea ha ufficializzato un colpo di mercato di grande risonanza, assicurandosi le prestazioni di Morgan Rogers, attaccante inglese di 23 anni proveniente dall'Aston Villa. L'operazione, del valore di 137 milioni di euro, si configura come il trasferimento più oneroso nella storia dei Blues e consacra Rogers come il calciatore britannico più costoso di sempre. Il giovane talento ha siglato un contratto di lunga durata, che lo legherà al club londinese fino al giugno 2032, con un'opzione per un'ulteriore stagione, garantendo così una solida base per il futuro della squadra.

Rogers, reduce dagli impegni mondiali con la nazionale inglese, rappresenta il terzo acquisto di rilievo per la formazione guidata da Xabi Alonso in questa sessione estiva, affiancandosi a Marco Palestra e Geovanny Quenda. L'attaccante, versatile e capace di agire sia come trequartista che come esterno sinistro, ha espresso grande entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera: «Sono molto entusiasta del progetto, del nuovo allenatore, dei giocatori che abbiamo e della direzione che sta prendendo il club. È per questo che sono qui e non vedo l’ora di iniziare».

Un mercato estivo da record per la Premier League

L'acquisto di Morgan Rogers si inserisce in un contesto di mercato particolarmente dinamico e dispendioso per la Premier League.

Il suo trasferimento è infatti il terzo in questa estate a superare la significativa soglia dei 100 milioni di euro. Precedentemente, si erano registrati gli acquisti di Elliot Anderson, passato dal Nottingham Forest al Manchester City per 135 milioni, e di Sandro Tonali, per il quale il Tottenham ha versato 107 milioni al Newcastle. A questi si aggiunge il trasferimento di Mateus Fernandes dal West Ham al Tottenham per 99 milioni di euro. L'operazione che ha portato Rogers al Chelsea si posiziona come la seconda più costosa nella storia della Premier League, superata solo dai 150 milioni di euro pagati dal Liverpool per Alexander Isak nella stagione precedente.

Dettagli contrattuali e l'influenza di Xabi Alonso

Il contratto che lega Morgan Rogers al Chelsea è stato definito per una durata di sei stagioni, con la possibilità di estenderlo per un'ulteriore annata, a testimonianza della fiducia riposta nel calciatore. Dalle informazioni disponibili, emerge che il Middlesbrough riceverà una compensazione di circa 17 milioni di euro, frutto di una percentuale concordata su una futura rivendita del giocatore. Un ruolo cruciale nel convincere Rogers ad accettare la proposta dei Blues è stato quello dell'allenatore Xabi Alonso. Il tecnico ha avuto un'influenza determinante nella scelta del giocatore, che sarà impiegato principalmente come esterno sinistro o trequartista, adattandosi alle esigenze tattiche della squadra e offrendo diverse soluzioni offensive.