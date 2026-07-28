Il mercato entra in una fase sempre più calda e le grandi del campionato italiano sono chiamate ad accelerare per completare le rispettive rose. Il Napoli sarebbe vicino a un'intesa con il Chelsea per Benoit Badiashile, operazione che potrebbe regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo importante in difesa. Nel frattempo, però, a far discutere sono anche le dichiarazioni di Luca Momblano, che ha espresso tutta la propria preoccupazione per il ritardo della Juventus sul mercato rispetto a un'Inter sempre più protagonista.

Napoli, il Chelsea apre al prestito di Badiashile: si lavora sull'obbligo di riscatto

Secondo quanto riferito da Luca Cerchioni, il Chelsea avrebbe aperto alla possibilità di cedere Benoit Badiashile al Napoli con la formula del prestito. Le parti sarebbero ora al lavoro per definire i dettagli dell'operazione, con l'obiettivo di trasformare il diritto di riscatto in un obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Qualora i due club riuscissero a trovare un'intesa definitiva sulla struttura dell'affare, il Napoli passerebbe immediatamente alla trattativa con il difensore francese per definire l'ingaggio. Un passaggio necessario anche dal punto di vista burocratico, considerando che in Italia, al momento del deposito in Lega del contratto di prestito, è obbligatorio allegare anche l'eventuale accordo che legherebbe il calciatore al club nel caso in cui venga esercitato il riscatto.

Un segnale che testimonia come la trattativa stia entrando nella fase decisiva e che il Napoli voglia chiudere rapidamente uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto arretrato.

Momblano: "Il gap con l'Inter è persino aumentato"

A tenere banco è anche il confronto tra Juventus e Inter sul mercato. Nel corso di un video pubblicato su Juventibus, il giornalista Luca Momblano ha manifestato tutta la propria preoccupazione per la distanza che, a suo giudizio, si starebbe creando tra le due squadre, soprattutto dopo la rapida chiusura della trattativa che porterà portato John Stones alla Pinetina. "Con Stones in nerazzurro diventa umiliante la differenza di valore, di consistenza, di esperienza e qualità con la Juventus.

L'inglese si aggiunge ad Akanji, Bastoni e Bisseck, che vale il triplo delle riserve bianconere. Se alla Continassa non si svegliano avremo un problema, perché la difesa nel campionato italiano vale davvero tanto. Ad oggi posso però dire che il gap con l'Inter è persino aumentato".

Parole che fotografano il timore di una parte dell'ambiente bianconero, convinta che la Juventus debba accelerare sul mercato per ridurre il divario con una diretta concorrente che, almeno secondo questa ricostruzione, starebbe rafforzando sensibilmente il proprio reparto difensivo.