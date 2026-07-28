Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus e consigliere federale in quota Lega, ha voluto chiarire la sua posizione riguardo alle voci che lo indicavano come possibile direttore tecnico della Nazionale italiana di calcio. Intervenendo prima del consiglio federale della Figc, Chiellini ha affermato: "Ci tenevo solo a precisare rispetto a quanto uscito sui media che io sono felice del mio ruolo nella Juventus e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo".

L'arrivo di Chiellini presso la sede della Federcalcio, in compagnia di Beppe Marotta, presidente dell'Inter, per il consiglio federale delle 12, aveva alimentato le indiscrezioni su un suo potenziale coinvolgimento nella nuova struttura tecnica della Nazionale.

Questo scenario si inseriva nel contesto delle recenti dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai loro incarichi nel Club Italia.

Il contesto della crisi in Figc e le altre candidature

La situazione attuale della panchina azzurra e dei ruoli dirigenziali è particolarmente delicata. In seguito al passo indietro di Chiellini, il nome di Claudio Ranieri emerge come uno dei più accreditati per il ruolo di direttore tecnico, nonostante i suoi precedenti impegni con la Roma. Nel frattempo, il consiglio federale della Figc è chiamato a risolvere una delle crisi più significative degli ultimi anni, con il presidente Giovanni Malagò impegnato nella scelta del nuovo commissario tecnico. Roberto Mancini è considerato in pole position, mentre Antonio Conte rappresenta un'alternativa concreta.

Le dichiarazioni di Chiellini e il futuro della Nazionale

La ferma posizione di Chiellini, che ha ribadito la sua piena soddisfazione per il ruolo ricoperto nella Juventus e il desiderio di sostenere Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo e figura di riferimento in Lega Serie A, contribuisce a chiarire il quadro delle prossime decisioni della Federazione. "Sono felice alla Juventus e sono contento di poter dare sostegno e supporto all’ad Carnevali nel presente e nel futuro", ha specificato Chiellini, confermando la sua volontà di non entrare nell'organigramma tecnico della Nazionale in questa fase.

Il consiglio federale, riunitosi in un clima di intensa attenzione mediatica, dovrà ora valutare le opzioni disponibili per la ricostruzione della struttura tecnica della Nazionale, a seguito delle recenti uscite e delle polemiche, inclusa quella relativa al caso Pirlo.

La chiarezza espressa da Chiellini restringe il campo delle ipotesi, indirizzando le scelte verso altri profili, mentre la Juventus potrà continuare a beneficiare della sua esperienza e del suo contributo dirigenziale.