Roberto Mancini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana. L'annuncio è arrivato da Giovanni Malagò durante il Consiglio Federale in corso, dopo i contatti delle ultime ore per il ritorno dell'ex ct sulla panchina azzurra.

L'annuncio di Malagò

"Roberto Mancini è il ct della nazionale", ha annunciato il presidente federale Giovanni Malagò al Consiglio Federale.

A breve è previsto anche l'annuncio di Claudio Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, dopo l'ipotesi avanzata nelle scorse ore nell'ambito del nuovo progetto della Federazione.

Il commento di Abete

All'uscita dal Consiglio Federale, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha commentato la scelta di Mancini.

"Mancini è una scelta di un tecnico di qualità, fatta dal presidente e penso in sintonia con il direttore tecnico".

Sulla posizione della Serie A, Abete ha aggiunto: "La Serie A è d'accordo? Va chiesto a Simonelli che era da remoto".

Il presidente della LND ha poi sottolineato: "L'indicazione è stata chiara, la scelta individuata e comunicata da Malagò. Non c'erano altre opzioni. Parliamo di un tecnico che ha vinto l'Europeo con la nazionale".

A chi gli ha chiesto del possibile direttore tecnico, Abete ha concluso: "Chiedete a chi lo scelga, in consiglio non se ne è parlato".