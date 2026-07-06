Gabriel Jesus e Petar Susic sono due dei nomi che stanno attirando l'attenzione dei grandi club europei in queste settimane. L'attaccante brasiliano dell'Arsenal sembrerebbe sempre più vicino all'addio ai Gunners, con Juventus e Milan pronte ad approfittare della situazione, mentre il centrocampista croato dell'Inter ha visto impennarsi la propria valutazione dopo le brillanti prestazioni offerte al Mondiale con la nazionale di Zlatko Dalić.

Gabriel Jesus può lasciare l'Arsenal: Juventus e Milan restano alla finestra

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Ekrem Konur, Gabriel Jesus continua a essere uno dei principali candidati a lasciare l'Arsenal in questa finestra di mercato.

Il desiderio dell'attaccante brasiliano sarebbe quello di fare ritorno in patria, indossando nuovamente la maglia del Palmeiras, club nel quale è cresciuto calcisticamente. Un'operazione che, almeno al momento, appare però molto complicata a causa degli elevati costi complessivi dell'affare. Proprio per questo motivo Juventus e Milan non avrebbero intenzione di abbandonare la pista che porta al classe 1997. Entrambe le società sarebbero consapevoli dello spazio ormai ridotto che il centravanti occupa nelle gerarchie dei Gunners e del fatto che il suo contratto scadrà nel 2027, elementi che potrebbero favorire una cessione a condizioni più vantaggiose. La valutazione del cartellino si aggirerebbe infatti intorno ai 12 milioni di euro, cifra che renderebbe Gabriel Jesus un'opportunità particolarmente interessante per due club alla ricerca di qualità ed esperienza internazionale.

Susic incanta con la Croazia: l'Inter alza il prezzo dopo l'interesse del Real Madrid

Il Mondiale disputato dalla Croazia ha rappresentato una vetrina importante per diversi talenti della selezione guidata da Zlatko Dalić, ma uno dei giocatori che ha maggiormente attirato l'attenzione è stato senza dubbio Petar Susic. Il centrocampista ha impreziosito il proprio torneo anche con uno splendido gol realizzato contro l'Inghilterra, confermandosi tra i migliori della sua nazionale per rendimento, personalità e qualità tecniche. Prestazioni che non sarebbero passate inosservate ai principali club europei. Tra questi ci sarebbe anche il Real Madrid, da tempo interessato al profilo del croato. Una notizia che avrebbe spinto l'Inter a rivedere sensibilmente la valutazione del proprio centrocampista: secondo le ultime indiscrezioni, il club nerazzurro avrebbe innalzato il prezzo del cartellino fino a sfiorare i 60 milioni di euro, una cifra che testimonia quanto la società consideri Susic uno dei patrimoni tecnici più importanti per il presente e il futuro.