Riyad Mahrez è pronto a rimettersi in gioco. Dopo la conclusione della sua esperienza con l'Al Ahli, l'esterno offensivo algerino si è liberato a parametro zero ed è alla ricerca di una nuova avventura per la fase finale della sua carriera. Il classe 1991, protagonista assoluto delle storiche cavalcate con Leicester e Manchester City, starebbe valutando diverse opportunità insieme al proprio entourage e, tra i campionati ritenuti più interessanti, ci sarebbe anche la Serie A. Nonostante i 35 anni, un giocatore con il suo talento e la sua esperienza potrebbe ancora fare la differenza nel calcio italiano, motivo per cui alcuni top club potrebbero decidere di approfondire la situazione nelle prossime settimane.

Milan e Juventus, Mahrez può diventare un'occasione di mercato

Tra le società che potrebbero riflettere sull'opportunità c'è il Milan. I rossoneri, infatti, potrebbero ritrovarsi con la necessità di intervenire sugli esterni offensivi qualora dovessero salutare uno tra Christopher Nkunku e Rafael Leao. In uno scenario del genere, un parametro zero del calibro di Mahrez rappresenterebbe una soluzione di assoluto livello, capace di garantire qualità, esperienza internazionale e imprevedibilità.

Anche la Juventus potrebbe inserirsi nella corsa. I bianconeri sono infatti alle prese con diversi possibili movimenti nel reparto offensivo e, tra le situazioni che riguardano Nico Gonzalez, Zhegrova e anche Conceicao non è escluso che possa liberarsi spazio per un profilo di esperienza come quello dell'algerino, senza dover affrontare l'investimento richiesto per il cartellino.

Inter e Napoli più defilate, la Roma resta sullo sfondo

Più complicato, almeno sulla carta, immaginare un approdo di Mahrez all'Inter o al Napoli. I nerazzurri dispongono già di un reparto offensivo ricco di alternative e il suo arrivo potrebbe diventare concreto soltanto in caso di una cessione di grande peso, come quella di Marcus Thuram o Bonny. Anche il Napoli, almeno nell'immediato, sembrerebbe avere altre priorità: il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà infatti prima risolvere diversi delicati dossier in uscita come quelli di Noa Lang e David Neres. Attenzione, infine, alla Roma. Il primo obiettivo di Gian Piero Gasperini resta Mason Greenwood, ma convincere il Marsiglia a lasciar partire l'inglese per una cifra vicina ai 50 milioni di euro non sarà semplice.

Qualora la trattativa dovesse complicarsi, il nome di Mahrez potrebbe tornare d'attualità nella Capitale, dove era già stato accostato ai giallorossi diversi anni fa, prima del suo trasferimento al Manchester City.