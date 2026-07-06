Il Torino ufficializza il primo rinforzo per la nuova stagione: Gaetano Oristanio. L'attaccante, classe 2002, è atterrato a Torino Caselle, dove è stato accolto dal team manager granata Alessandro Gazzi. La sua acquisizione è il primo tassello per la squadra di Ignazio Abate, che punta su un giovane con esperienza in Serie A.

L'operazione si è concretizzata con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai cinque milioni di euro. Dopo l'arrivo, Oristanio si sottoporrà alle visite mediche e firmerà il contratto con il presidente Urbano Cairo.

Questo trasferimento segna l'inizio del nuovo corso tecnico e dirigenziale del Torino, volto a rafforzare la rosa con elementi giovani e motivati.

Dettagli dell'operazione e ruolo tattico

Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha concluso l'accordo con il Venezia, assicurandosi il giocatore a condizioni economiche favorevoli. Oristanio, che a settembre compirà 24 anni, è atteso nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma. Il prestito con diritto di riscatto prevede una percentuale su futura rivendita, a testimonianza della fiducia granata nelle sue potenzialità.

Nel progetto tattico di Abate, Oristanio agirà sulla trequarti in coppia con Nikola Vlasic, per supportare e innescare Giovanni Simeone.

La concorrenza per una maglia da titolare sarà alta, con giovani come Alieu Njie e Alessio Cacciamani pronti a contendersi un posto.

La scelta di Oristanio e le prospettive future

La forte volontà di Gaetano Oristanio di vestire la maglia granata è stata determinante per il buon esito dell'operazione. Il giocatore ha declinato altre proposte, tra cui quella del Cagliari, spingendo per la destinazione Torino. L'operazione, già sfiorata un anno fa, si è concretizzata solo ora, complice il nuovo assetto dirigenziale e tecnico del club.

Oristanio arriva da un'annata in prestito al Parma (21 presenze e un gol) conclusa in anticipo per un problema al ginocchio. Questa incognita fisica ha permesso al Torino condizioni vantaggiose, con riscatto a cinque milioni di euro. Se il giocatore convincerà la società, per lui è già pronto un contratto quadriennale. L'ingaggio di Oristanio rappresenta una scommessa importante per il futuro granata.