Il dibattito sulla gestione dei Mondiali di calcio si infiamma in seguito alle decise dichiarazioni di Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito Democratico Europeo. Gozi ha duramente criticato la recente decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, espulso durante la partita contro la Bosnia e successivamente schierato regolarmente negli ottavi di finale contro il Belgio.

Il parlamentare europeo ha affidato ai social il suo commento, evidenziando come tale scelta costituisca una grave anomalia nel panorama calcistico internazionale.

"Infantino maggiordomo di Trump. Una squalifica automatica sospesa a comando: una cosa mai vista nel calcio dal 1962, 'ingiustificabile' persino per la UEFA. Una FIFA totalmente asservita alle volontà della Casa Bianca sta svendendo la credibilità del calcio mondiale. Non è più sport, è soltanto propaganda con il pallone", ha dichiarato Gozi, rivolgendo dure accuse al presidente della FIFA Gianni Infantino e al presunto intervento diretto dell’ex presidente statunitense Donald Trump.

La sospensione della squalifica e le polemiche

La sospensione della squalifica sarebbe maturata a seguito di una telefonata tra Donald Trump e Gianni Infantino, un episodio che ha generato forti perplessità tra gli addetti ai lavori e le istituzioni.

Gozi ha ribadito l'ingiustificabilità della situazione, persino per gli standard della UEFA, sottolineando come un'interferenza politica di tale portata non si registrasse nel mondo del calcio da oltre sessant’anni.

L’attaccante Folarin Balogun, dopo l’espulsione subita contro la Bosnia, avrebbe dovuto scontare una squalifica automatica. Tuttavia, la decisione della FIFA ha consentito al giocatore di scendere regolarmente in campo nella successiva partita degli ottavi di finale contro il Belgio, innescando accese polemiche e sollevando dubbi significativi sulla trasparenza delle procedure disciplinari adottate.

Il ruolo della FIFA e le critiche internazionali

Questa vicenda ha riacceso il dibattito sul ruolo della FIFA nella gestione delle competizioni internazionali e sulla sua effettiva indipendenza dalle pressioni politiche.

Le critiche di Gozi si collocano in un contesto di crescente attenzione verso la trasparenza e l’autonomia degli organismi sportivi globali, questioni che negli ultimi anni sono state frequentemente al centro di discussioni tra le istituzioni europee e le federazioni calcistiche.

La sospensione della squalifica di Balogun si configura come un caso emblematico, potenzialmente in grado di influenzare la percezione pubblica della FIFA e la fiducia degli appassionati nelle competizioni internazionali. Il dibattito rimane aperto, con numerose richieste di maggiore chiarezza e l'adozione di regole più stringenti per prevenire interferenze esterne nelle decisioni sportive.