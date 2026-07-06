Il Potenza Calcio, squadra che milita nel campionato di Serie C, ha ufficializzato la scelta di Latronico, in provincia di Potenza, come sede del ritiro precampionato per la stagione sportiva 2026/27. Questa decisione, comunicata dall’ufficio stampa della società rossoblù, segna il terzo anno consecutivo in cui la pittoresca località lucana accoglierà la preparazione estiva della formazione. Il periodo designato per il ritiro va dal 16 al 31 luglio, un arco temporale in cui la squadra potrà beneficiare delle condizioni ottimali che hanno già favorito il lavoro nelle stagioni precedenti.

Il presidente del Potenza Calcio, Donato Macchia, ha espresso grande soddisfazione per la continuità di questa partnership. “Siamo felici di proseguire il nostro percorso a Latronico anche per la stagione 2026/27”, ha dichiarato Macchia. “La valorizzazione del territorio rappresenta uno dei valori fondanti del nostro club fin dal nostro insediamento. Desidero ringraziare sentitamente il sindaco di Latronico, Fausto Alberto De Maria, l’amministrazione comunale e l’intera comunità latronichese per il grande entusiasmo riservatoci. È un piacere tornare qui dopo una stagione indimenticabile, culminata con la conquista della Coppa Italia di Serie C”.

La preparazione atletica e gli obiettivi societari

Anche l’amministratore delegato del club, Nicola Macchia, ha sottolineato l’importanza strategica di Latronico per la preparazione atletica della squadra. “Siamo certi che anche quest’anno la squadra potrà svolgere la preparazione in un ambiente ideale, come già avvenuto nelle precedenti stagioni”, ha affermato Macchia. “Latronico rappresenta un contesto che offre tutte le condizioni necessarie per lavorare con serenità e qualità. Allo stesso tempo, continueremo a promuovere il brand Potenza Calcio e a valorizzare il territorio lucano, un obiettivo che consideriamo parte integrante del nostro progetto di crescita e sviluppo”.

La scelta di mantenere Latronico come base per il ritiro estivo si inserisce in una chiara strategia di continuità, mirata a rafforzare ulteriormente il legame tra la società sportiva e il suo territorio di riferimento.

Il club ha ribadito con forza che la valorizzazione delle risorse locali e il coinvolgimento attivo della comunità rappresentano pilastri fondamentali nella pianificazione delle proprie attività, specialmente quelle legate alla fase cruciale della preparazione precampionato.

Latronico: un partner strategico per il Potenza Calcio

Latronico, rinomata località termale incastonata nel cuore della Basilicata, si conferma dunque un punto di riferimento essenziale per il Potenza Calcio durante la fase più intensa della preparazione estiva. Il rapporto sinergico tra la cittadina e la società sportiva si è consolidato significativamente negli ultimi tre anni, anche grazie alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata con dedizione dal sindaco Fausto Alberto De Maria.

Il ritiro precampionato non è solo un momento chiave per la squadra, ma rappresenta anche una preziosa occasione di visibilità per l’intero territorio, promuovendo le sue intrinseche peculiarità ambientali e le sue eccellenti capacità logistiche, in perfetta armonia con gli obiettivi di crescita e promozione dichiarati dal club rossoblù.