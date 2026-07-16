Il Palermo FC si prepara a un'inedita e significativa missione in Western Australia, inaugurando dal 5 al 10 agosto a Fremantle “Casa Sicilia”. Questo spazio innovativo sarà il quartier generale della prima storica trasferta del club rosanero in terra australiana, fungendo da punto di riferimento per l'intera comunità siciliana e italo-australiana. L'iniziativa si inserisce nel più ampio contesto di “Calcio Italiano a Perth”, una manifestazione dedicata alla celebrazione del calcio italiano e al rafforzamento dei legami con le famiglie di emigrati e le nuove generazioni nate in Australia.

“Casa Sicilia” è concepita come un vero e proprio fulcro della presenza palermitana, un luogo dove lo spirito dell'isola prenderà vita attraverso il calcio, la musica, la gastronomia e momenti di profonda condivisione. Il programma è ricco di appuntamenti prestigiosi: i visitatori avranno l'opportunità di incontrare l'allenatore Filippo Inzaghi, i calciatori della prima squadra e alcune leggende indimenticabili del club, tra cui gli attaccanti Amauri e Fabrizio Miccoli. L'agenda prevede inoltre numerose attività pensate per le famiglie, i giovani calciatori e i tifosi, combinando eventi sportivi, intrattenimento e iniziative di carattere culturale e sociale.

Gli appuntamenti sportivi e il legame con la comunità

La campagna australiana del Palermo vedrà la squadra protagonista di due amichevoli di prestigio. Il 7 agosto, i rosanero scenderanno in campo contro il Melbourne City al Sam Kerr Football Centre per contendersi l'Anglo-Palermitan Trophy. L'11 agosto, invece, affronteranno la Juventus all'HBF Stadium, in un match che promette grande spettacolo. Oltre agli impegni sul campo, il club parteciperà attivamente alla vita della comunità locale. Domenica 9 agosto, il Palermo FC sarà l'ospite d'onore della Festa Siciliana al Fremantle Oval, un evento gratuito e aperto a tutti, realizzato in collaborazione con la City of Fremantle, Tourism Western Australia e il Fremantle City Football Club.

Questa manifestazione celebrerà il calcio come sport e simbolo comunitario, riunendo giovani calciatori, famiglie e appassionati.

Ospitata a Gage Roads, sempre a Fremantle, “Casa Sicilia” offrirà ogni giorno un'esperienza unica e diversificata. Il programma include musica dal vivo, DJ set, incontri con i protagonisti del club, degustazioni di prodotti tipici e una vasta gamma di attività pensate per coinvolgere adulti e bambini. Saranno allestite installazioni immersive ispirate ai vibranti agrumi siciliani e all'identità distintiva di Palermo, affiancate da un'area dedicata al merchandising rosanero e a spazi fotografici interattivi.

Un ponte tra Sicilia e Australia: obiettivi e eredità

La missione principale del Palermo FC in Australia è chiara: costruire un ponte solido tra Palermo, la Sicilia e le migliaia di persone che, pur vivendo nel Western Australia, mantengono un forte e indissolubile legame con le proprie radici.

L'iniziativa non si rivolge esclusivamente ai tifosi del Palermo, ma mira a coinvolgere l'intera comunità siciliana e italo-australiana, promuovendo e celebrando i valori, i colori e le tradizioni della Sicilia. “Casa Sicilia” è destinata a diventare un punto di riferimento temporaneo, un luogo accogliente e coinvolgente dove sarà possibile condividere storie familiari e celebrare collettivamente l'identità siciliana.

Con il significativo supporto di Tourism Western Australia, la città di Fremantle si preparerà ad accogliere il Palermo FC tingendosi di rosa. Allestimenti e iniziative diffuse in tutta la città trasformeranno Fremantle in una vivace destinazione rosanero, offrendo un'esperienza memorabile sia ai visitatori che alla comunità locale.

L'obiettivo a lungo termine di questa campagna è lasciare un'eredità duratura: rafforzare i rapporti con associazioni, istituzioni, scuole calcio e imprese locali, consolidare ulteriormente la comunità rosanero australiana e mantenere un dialogo continuo e proficuo tra Palermo e il Western Australia.