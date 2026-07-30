Stando alle ultime di mercato, la Juventus avrebbe respinto una proposta arrivata dall'Arsenal per Michele Di Gregorio, mentre il futuro di Rafael Leao potrebbe presto intrecciarsi con la Premier League dopo i sondaggi provenienti da Manchester. Anche la Roma resta particolarmente attiva sulle corsie offensive, dove starebbe monitorando due profili di livello internazionale per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione.

L'Arsenal ci prova per Di Gregorio, la Juventus dice no a Kepa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, l'Arsenal avrebbe individuato in Michele Di Gregorio un profilo idoneo per rinforzare il reparto dei portieri.

Il club londinese si sarebbe spinto fino a proporre alla Juventus uno scambio secco con Kepa Arrizabalaga, estremo difensore che al momento rappresenta una soluzione di secondo piano nelle gerarchie dei Gunners.

La risposta della società bianconera sarebbe stata però negativa. Pur essendo considerato un giocatore sul mercato, Di Gregorio non verrebbe sacrificato alle condizioni proposte dagli inglesi. Alla Continassa, infatti, Kepa non convincerebbe pienamente sotto il profilo tecnico e progettuale. L'obiettivo della dirigenza resterebbe quello di individuare un portiere destinato a diventare il nuovo titolare della Juventus, motivo per cui uno scambio con lo spagnolo non sarebbe stato ritenuto conveniente.

Leao aspetta la Premier, la Roma segue Schade e sogna Endrick

Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira su YouTube, Rafael Leao continuerebbe a essere uno dei principali candidati a lasciare il Milan nel corso di questa estate. Le offerte provenienti da Fenerbahce e Galatasaray, tuttavia, non entusiasmerebbero il portoghese, che preferirebbe misurarsi nel campionato inglese. Uno scenario che potrebbe presto concretizzarsi, visto che nelle ultime ore il Manchester United avrebbe chiesto informazioni a Jorge Mendes. I Red Devils sono alla ricerca di un esterno offensivo e il potente agente potrebbe svolgere un ruolo decisivo nel favorire l'eventuale trattativa.

Anche la Roma continua a muoversi con decisione per rinforzare le fasce offensive.

Secondo il giornalista Luca Cerchione, il direttore sportivo D'Amico avrebbe effettuato un sondaggio per Kevin Schade del Brentford. La richiesta del club inglese, pari a circa 60 milioni di euro, viene però considerata eccessiva dai giallorossi, che restano comunque vigili in caso di un abbassamento delle pretese economiche. Per la corsia destra, invece, il grande sogno sarebbe Endrick: il talento brasiliano potrebbe trascorrere un'altra stagione lontano dal Real Madrid per trovare maggiore continuità e la Roma starebbe valutando la possibilità di ottenerlo in prestito.