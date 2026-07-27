Il Torino è in procinto di chiudere un'importante operazione di mercato, definendo l'acquisto del giovane Pietro Comuzzo dalla Fiorentina. La trattativa tra i due club, che ha raggiunto le sue battute finali, prevede l'arrivo del difensore classe 2005 nel capoluogo piemontese già nella giornata di mercoledì. Qui si sottoporrà alle consuete visite mediche, passaggio obbligato prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ufficialmente alla maglia granata e di mettersi a disposizione del nuovo tecnico, Ignazio Abate.

La formula scelta per il trasferimento di Comuzzo in granata è quella del prestito oneroso, il cui valore è stato stabilito in circa un milione di euro.

L'accordo include anche un diritto di riscatto a favore del Torino, con una cifra pattuita intorno ai 19 milioni di euro. Un elemento significativo dell'intesa è la clausola che prevede una percentuale in caso di futura rivendita del giocatore, a beneficio della Fiorentina. Questa acquisizione rappresenta un tassello fondamentale per la difesa del Torino, configurandosi come il secondo rinforzo per il reparto arretrato in questa sessione di calciomercato estivo, dopo l'ingaggio a parametro zero di Eray Comert.

Dettagli dell'operazione di mercato

Le due società hanno delineato con precisione i termini dell'accordo, basandolo su un prestito oneroso con diritto di riscatto. Le trattative sono progredite rapidamente e le parti sono ora pronte a formalizzare e concludere l'affare nelle prossime ore.

Pietro Comuzzo, nato nel 2005, pur essendo molto giovane, ha già accumulato una notevole esperienza nel calcio professionistico. Ha fatto il suo esordio in Serie A con la Fiorentina nel 2023 e, nel corso di tre stagioni con la formazione viola, ha collezionato un totale di 91 presenze, arricchite anche da due reti.

Il profilo e le prospettive di Comuzzo

Oltre alla sua esperienza nel campionato italiano, Comuzzo ha avuto l'opportunità di vestire la maglia della Nazionale italiana. Le sue prime convocazioni e il suo esordio con la selezione azzurra sono avvenuti in occasione delle amichevoli disputate lo scorso giugno, che hanno visto l'Italia affrontare Lussemburgo e Grecia. Il suo imminente arrivo sotto la Mole è visto come un investimento strategico per il Torino, che intende rafforzare in maniera significativa il proprio reparto difensivo. Con l'inserimento di Comuzzo, il club granata si assicura un giovane di grande prospettiva, ma allo stesso tempo già rodato nel contesto competitivo del massimo campionato italiano.