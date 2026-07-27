Il mondo dello sport e della politica italiana è stato scosso dalla rinuncia di Andrea Pirlo alla guida della Nazionale di calcio. Il ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato la vicenda, definendola una "brutta figura" e lamentando la scarsa intesa. La replica del presidente della Figc Giovanni Malagò non si è fatta attendere: "Bisogna vedere chi l’ha fatta la brutta figura". La tensione ai vertici federali è alta, mentre la Nazionale resta senza commissario tecnico, anche per i suoi rapporti con un sito di scommesse russo.

Intervento russo e reazioni politiche

Nel pieno della polemica, l’ambasciatore russo in Italia, Alexey Paramonov, ha espresso "sincera e umana solidarietà" ad Andrea Pirlo. In una lettera, Paramonov ha criticato l' "ostracismo" subito da Pirlo nel suo stesso Paese, nonostante il suo contributo allo sport mondiale.

Il caso Pirlo ha diviso il panorama politico. Carlo Calenda ha proposto di chiudere la discussione sull'opportunità di nominare un allenatore "pagato dai russi". Caterina Morace ha definito la vicenda "surreale", chiedendo coerenza nei giudizi. L’europarlamentare Pina Picierno ha accolto con soddisfazione la scelta di non nominare Pirlo, giustificandola con il suo "prestare prestigio al regime di Putin" durante i bombardamenti in Ucraina.

Alessandro Di Battista, invece, ha parlato di "russofobia" e ha definito "osceno" l'accaduto.

Prospettive future per la Nazionale

La situazione della Nazionale è incerta. Dopo il no a Pirlo, si valutano Roberto Mancini, Antonio Conte e Raffaele Palladino per la panchina azzurra, con l'ipotesi di Giorgio Chiellini come direttore tecnico. Il presidente Malagò cerca una mediazione per ristabilire la serenità federale. Il futuro di Paolo Maldini e Leonardo, sostenitori di Pirlo, appare precario, con possibili dimissioni.

Il caso Pirlo continua a dominare il dibattito, evidenziando come il calcio italiano sia intrecciato a dinamiche che vanno oltre il mero ambito sportivo e coinvolgono l'attualità internazionale.