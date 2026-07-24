La Federcalcio belga ha nominato Mark van Bommel nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio del Belgio. L'olandese ha firmato un contratto con i Diavoli Rossi fino agli Europei del 2028 (Regno Unito). Van Bommel, ex di PSV Eindhoven, Wolfsburg e Anversa, subentra a Rudi Garcia, il cui contratto non è stato rinnovato dopo l'eliminazione del Belgio ai quarti degli ultimi Mondiali, contro la Spagna, poi vincitrice.

Le prime dichiarazioni e il nuovo staff

Van Bommel si è detto soddisfatto della sfida. "È un grande onore diventare commissario tecnico del Belgio", ha dichiarato.

"Ringrazio la Federazione per la fiducia. Il Belgio ha giocatori eccellenti e potenziale enorme. Con il mio staff tecnico, voglio costruire una squadra disciplinata e ambiziosa, che affronti i migliori. Il successo non è mai garantito, ma il lavoro duro, l'onestà e la dedizione sì. Faremo il possibile per aiutare questa squadra a crescere e a rendere orgoglioso il popolo belga. Non vedo l'ora di incontrare giocatori, staff e tifosi per iniziare questo capitolo".

Il nuovo staff di Mark van Bommel comprende Boudewijn Zenden, Maarten Martens e Reinier Robbemond. Maarten Martens, in particolare, ha ricoperto il ruolo di allenatore dell'AZ Alkmaar nella scorsa stagione.

Le ambizioni e i prossimi impegni

Vincent Mannaert, direttore sportivo della Federcalcio belga, ha accolto la nomina con entusiasmo. "Sono estremamente felice che Mark van Bommel e i suoi assistenti abbiano accettato questa sfida", ha affermato Mannaert. "Sono motivato e ambiziosi. Sono convinto che, grazie alla loro esperienza internazionale, maturata sia come allenatori che come giocatori, siano attrezzati per aiutare i nostri Diavoli Rossi a crescere, ottenere risultati e realizzare il loro pieno potenziale, individualmente e come squadra".

L'incarico di Mark van Bommel inizia il 15 agosto. Tra i primi impegni, la sfida contro la Francia in Nations League a settembre. Sarà un test immediato e di alto profilo per valutare ambizioni e direzione della nuova guida tecnica dei Diavoli Rossi.