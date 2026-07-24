È Slavko Vinčić il vincitore del Premio Internazionale Giulio Campanati come miglior arbitro della Coppa del Mondo. Il direttore di gara sloveno, che ha arbitrato la sfida tra Argentina e Spagna, è stato scelto per la settima edizione del riconoscimento dedicato alla memoria dello storico presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA).

Il premio dedicato a Giulio Campanati

Il riconoscimento è stato assegnato da una giuria composta da dirigenti sportivi, ex arbitri internazionali e giornalisti, chiamati a valutare le prestazioni dei direttori di gara protagonisti del torneo.

Il Premio Giulio Campanati è stato istituito dall'Associazione "Amici di Giulio Campanati" e dalla sezione AIA "Umberto Meazza-Giulio Campanati" di Milano, con il patrocinio della FIGC e de "La Gazzetta dello Sport".

Campanati ha guidato l'AIA dal 1972 al 1990, lasciando un'importante eredità nel mondo arbitrale italiano.

Il voto della sezione AIA di Milano

Per l'edizione 2026, il presidente della sezione AIA di Milano, Jacopo Ceccarelli, componente della giuria, ha scelto di trasformare il proprio voto in una rappresentanza dell'intera sezione milanese, composta oggi da oltre 500 associati.

Gli iscritti hanno indicato, attraverso un modulo online, i tre arbitri che si sono maggiormente distinti durante il Mondiale.

La valutazione espressa dalla sezione di Milano è poi risultata coincidente con quella finale dell'intera giuria, portando all'assegnazione del premio a Slavko Vinčić.