La Lega Nazionale Dilettanti (LND) ha presentato ufficialmente la sua nuova identità visiva e un sito web rinnovato, segnando un passo significativo per l'intero calcio dilettantistico italiano. Questo profondo cambiamento coinvolge tutte le ramificazioni dell'organizzazione, dalle Divisioni ai Dipartimenti e Comitati, estendendosi alle principali competizioni agonistiche: la Serie D, la Serie C femminile, la Serie A Beach Soccer e il Torneo delle Regioni. L'intero universo LND si veste così di un'immagine grafica aggiornata e di un portale digitale concepito per soddisfare le esigenze di migliaia di visitatori quotidiani.

Il presidente Giancarlo Abete ha enfatizzato la portata di questa trasformazione, affermando: “Questa nuova identità visiva non è solo un rinnovamento estetico, ma il segno tangibile di una visione proiettata verso il futuro. Abbiamo voluto creare un'immagine che sapesse raccontare la forza della nostra comunità. La nuova veste grafica e il sito web sono strumenti essenziali per rendere la LND ancora più riconoscibile, moderna e vicina alle società e ai tesserati. È un percorso nato dall'ascolto e dalla collaborazione, che mira all'innovazione senza mai perdere il legame con le nostre radici.”

Un progetto collaborativo con l’Università Europea del Design

Il processo di rebranding della LND è il frutto di una proficua collaborazione avviata due anni fa con l’Università Europea del Design (UED) di Pescara.

Gli studenti del corso di design sono stati attivamente coinvolti nello sviluppo, presentando inizialmente dodici proposte. Da queste, sono stati selezionati tre progetti principali, che hanno poi costituito il fulcro di sedici tesi di laurea. La scelta finale è ricaduta sull'opera del designer Mattia Vesprini, il quale ha ideato due versioni del nuovo logo: una più tradizionale, definita “scudata”, e una versione “short”, ottimizzata per la moderna comunicazione digitale.

Un ecosistema digitale per il calcio dilettantistico

Parallelamente al restyling iconografico, la LND ha lanciato il suo nuovo sito web, progettato per offrire un'esperienza di navigazione decisamente più moderna e completa.

Questo ecosistema digitale è in grado di integrare efficacemente una vasta gamma di servizi dedicati alle società sportive, dalla consultazione di documenti ufficiali ai risultati delle partite, il tutto in perfetta armonia con i sistemi gestionali interni della Lega Nazionale Dilettanti. L'obiettivo primario è rendere la LND ancora più accessibile e reattiva alle necessità di tutte le realtà che ne fanno parte, rafforzando così il senso di comunità e lo spirito di innovazione che contraddistinguono questa nuova fase dell'organizzazione.

Il nuovo logo, che entrerà ufficialmente in vigore a partire dal 1° luglio 2026, è stato presentato durante la cerimonia d'apertura della 62ª edizione del Torneo delle Regioni, tenutasi alle Grotte di Castellana.

Questo ambizioso restyling mira a proiettare la LND con decisione verso il futuro, pur mantenendo saldo il legame con le proprie origini e valorizzando la forza del brand in ogni sua espressione agonistica e istituzionale.