Nella suggestiva cornice di Prokurative, nel cuore di Spalato, si è svolta una memorabile All-Star exhibition match. L'incontro ha visto protagonisti una squadra di stelle, composta da leggende del calcio internazionale, rappresentanti UEFA, ambasciatori e amici dei Plazma Youth Sports Games. L'evento, ormai appuntamento fisso delle Finali Internazionali, ha coinvolto anche una selezione di giovani partecipanti ai giochi, offrendo uno spettacolo unico per pubblico e atleti.

Questa tradizione dell'All-Star exhibition match è nata nel 2021 ed è stata riproposta nel 2023.

Da allora, è diventata uno degli appuntamenti più attesi, capace di riunire grandi nomi del calcio mondiale e giovani promesse in un clima di festa e sportività. Ogni edizione si distingue per la presenza di un parterre esclusivo di grandi protagonisti del calcio, riconosciuti a livello internazionale.

Un parterre di stelle internazionali

Tra i nomi di spicco che hanno calcato il campo di Prokurative figurano Aleksander Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Luis Figo, Nasser Al-Khelaifi, Alastair Campbell, Željko Obradović, Slaven Bilić, Ettore Messina, Predrag Mijatović, Nemanja Vidić, Aleksandar Kolarov, Šime Vrsaljko, Goran Dragić, Darijo Srna, Nemanja Matić, Dino Rađa, Nikola Karabatić, Marcel Desailly, Aitor Karanka, Mario Stanić, Christian Karembeu, Fernando Hierro, Radoslav Nesterović, Aljoša Asanović e molti altri.

La loro presenza ha reso la partita un vero e proprio evento celebrativo dello sport e dei suoi valori.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle Finali Internazionali dei Plazma Youth Sports Games, che quest’anno hanno visto la partecipazione di oltre mille giovani atleti provenienti da sei Paesi, impegnati in dieci discipline diverse. La manifestazione rappresenta una preziosa occasione di incontro e confronto tra generazioni, promuovendo l'inclusione e la passione per lo sport.

Il contesto dei Plazma Youth Sports Games

Le Finali Internazionali dei Plazma Youth Sports Games si svolgono a Spalato e coinvolgono giovani atleti da Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Slovenia, Macedonia del Nord e Ucraina.

Il programma prevede competizioni in discipline come calcio, basket, pallavolo, tennis, atletica e scacchi. L'All-Star exhibition match ha rappresentato il momento culminante della manifestazione, sottolineando il valore educativo e sociale dello sport.

Oltre alla partita delle stelle, il calendario delle finali ha incluso eventi come il quiz Zero Waste, attività di sensibilizzazione ambientale e cerimonie di premiazione con la partecipazione di ambasciatori e rappresentanti delle istituzioni sportive europee. L'evento di Prokurative si conferma così non solo una celebrazione del calcio, ma anche una vetrina internazionale per la promozione dei valori dello sport tra i giovani.