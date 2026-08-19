Il mercato continua a proporre incroci interessanti tra Serie A ed estero. La Lazio avrebbe infatti manifestato interesse per Michele Di Gregorio, con l'ipotesi di un prestito dalla Juventus, anche se il portiere avrebbe ancora come priorità quella di trasferirsi a titolo definitivo in un club straniero. La Fiorentina, invece, lavora sul fronte Ernest Poku, mentre Estéban Lepaul ha appena prolungato il proprio contratto con il Rennes fino al 2030 ma continua ad attirare l'attenzione di diversi club europei, fra cui Napoli e Como.

Lazio-Juventus, Di Gregorio nel mirino dei biancocelesti

Secondo quanto rivelato su X dal giornalista Nicolò Schira, la Lazio avrebbe mostrato interesse per Michele Di Gregorio. Il portiere della Juventus potrebbe diventare un'opportunità per il club biancoceleste qualora si concretizzasse la possibilità di un trasferimento in prestito. Una soluzione che consentirebbe alla società capitolina di assicurarsi un estremo difensore di esperienza e qualità senza dover affrontare nell'immediato un investimento particolarmente oneroso. La volontà del giocatore, però, rappresenterebbe al momento un ostacolo. La priorità di Di Gregorio resterebbe infatti quella di firmare per un club straniero, preferibilmente attraverso un'operazione che possa garantirgli maggiore continuità e una nuova esperienza all'estero.

La situazione potrebbe dunque evolversi nelle prossime settimane, soprattutto se dalla Juventus arrivasse un'apertura concreta alla formula del prestito.

Fiorentina, contatti per Poku, Lepaul costa almeno 30 milioni

Movimenti anche per la Fiorentina, che avrebbe avviato i contatti con il Bayer Leverkusen per Ernest Poku. L'ala d'attacco olandese classe 2004 rappresenterebbe uno degli obiettivi del club viola, intenzionato a trovare il giusto incastro con la società tedesca per arrivare al giocatore. La trattativa è ancora da costruire, ma la Fiorentina avrebbe già iniziato a muovere i primi passi.

Nel frattempo, un altro nome interessante sul mercato europeo è quello di Estéban Lepaul, che ha appena prolungato il proprio contratto con il Rennes fino al 2030.

Il nuovo accordo non avrebbe però spento l'interesse nei confronti dell'attaccante francese, finito nella lista degli obiettivi di Atletico Madrid, Como e Napol. Per convincere il Rennes a privarsi del giocatore servirà tuttavia un'offerta importante: la valutazione sarebbe infatti di almeno 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe inevitabilmente restringere il numero delle pretendenti realmente in grado di affondare il colpo.