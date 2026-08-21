Addie Trout, giovane atleta con sindrome di Down, incarna un potente esempio di determinazione e inclusione. Attualmente studentessa presso la University of Oklahoma, Addie ha sempre riposto fiducia nelle proprie capacità, guidata dal motto personale: “Posso fare cose difficili”. La sua storia è un racconto di grandi sogni e di una ferma volontà di superare ogni ostacolo. Fin dalla tenera età, con il costante supporto della sua famiglia, ha coltivato l’ambizione di frequentare la stessa università dei suoi genitori e di unirsi alla RUF/NEK Lil' Sis, una prestigiosa organizzazione universitaria.

Il percorso di Addie, sebbene ricco di successi, non è stato privo di sfide. Sua madre, Kathy Trout, l'ha sempre incoraggiata a perseguire i suoi obiettivi, pur essendo consapevole delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare. L’istituzione del programma Sooner Works ha rappresentato un punto di svolta, rendendo possibile il sogno universitario di Addie. Oggi, al suo secondo anno accademico, Addie è pienamente immersa nella vita del campus. Nel suo ruolo di RUF/NEK Lil' Sis, svolge compiti significativi durante le partite di football, inclusa la cura dei pony della squadra. “Mi occupo un po’ dei pony, do loro da mangiare e da bere dopo ogni touchdown”, ha dichiarato con evidente entusiasmo, evidenziando il suo divertimento nel farlo.

Un percorso sportivo di successi e ispirazione

La passione per lo sport ha rivestito un ruolo cruciale nella crescita e nello sviluppo di Addie. Durante gli anni del liceo, ha militato in una squadra di cheerleading all-ability, conquistando ben cinque titoli nazionali consecutivi. “Fare cheerleading al liceo mi ha ispirata a diventare una RUF/NEK Lil' Sis”, ha spiegato. L’esperienza negli Special Olympics è stata fondamentale per rafforzare la sua autostima e prepararla alle sfide universitarie. Addie ha iniziato a competere nel 2014 e, ai Giochi Special Olympics USA del 2026, ha dimostrato il suo talento vincendo due medaglie d’argento nel nuoto, rappresentando con orgoglio lo stato dell’Oklahoma.

“La parte che preferisco è vincere perché ‘sono brava, ovvio’”, ha affermato con la sua tipica sicurezza, aggiungendo quanto sia importante per lei anche sostenere i suoi amici durante le gare.

La comunità degli Special Olympics ha fornito ad Addie e alla sua famiglia un forte senso di appartenenza e un prezioso sistema di supporto. Ogni giornata di partita universitaria è per lei un’occasione per ricordare l’impatto profondo che lo sport ha avuto sulla sua vita, un ricordo simboleggiato anche dalla spilla del Texas che indossa sulla sua giacca di RUF/NEK Lil' Sis, scambiata durante le partite di football scolastiche.

Riconoscimenti e la missione di ispirare

Il notevole percorso di Addie ha ricevuto importanti riconoscimenti istituzionali.

Il 10 marzo, sarà tra i dieci individui e gruppi che verranno premiati in occasione della “People with Disabilities Awareness Day” presso l’Oklahoma History Center di Oklahoma City. Questo prestigioso riconoscimento si aggiunge a una serie di traguardi personali, tra cui la proclamazione ufficiale della città di Norman che ha designato luglio come Disability Pride Month, un’occasione in cui Addie ha tenuto un significativo discorso pubblico. Da quel momento, ha continuato a parlare davanti all’associazione Down Syndrome e al consiglio comunale in diverse occasioni, affinando ulteriormente le sue competenze comunicative grazie ai corsi universitari di public speaking.

Con una chiara visione per il futuro, Addie ha deciso di cambiare il suo indirizzo di studi, passando al giornalismo, con l’obiettivo specifico di sfruttare la sua presenza sui social media per ispirare altre persone con sindrome di Down.

“Voglio essere un buon modello per gli altri”, ha dichiarato, esprimendo la sua profonda motivazione. La sua incrollabile determinazione continua a essere una fonte di ispirazione quotidiana per sua madre, Kathy, e per l’intera comunità, ricordando a tutti che “si possono fare cose difficili”.