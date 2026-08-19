Il mercato potrebbe regalare un'operazione destinata a far discutere, con Juventus e Inter che starebbero valutando uno scambio tra due giocatori considerati non imprescindibili nelle rispettive rose. Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dal giornalista Luca Cerchione, Nico Gonzalez e Carlos Augusto potrebbero cambiare maglia attraverso un'operazione alla pari. Sullo sfondo, invece, Fiorentina e Atalanta si preparano a contendersi Leon Avdullahu, centrocampista svizzero dell'Hoffenheim valutato circa 30 milioni di euro.

Juventus-Inter, scambio alla pari tra Nico Gonzalez e Carlos Augusto

Un'idea di mercato che potrebbe risolvere contemporaneamente le esigenze di Juventus e Inter. Nico Gonzalez e Carlos Augusto sarebbero infatti considerati, nei rispettivi club, elementi importanti ma non intoccabili, potenzialmente sacrificabili davanti alla possibilità di costruire un'operazione vantaggiosa per entrambe le società. Da qui potrebbe nascere lo scambio alla pari ipotizzato da Luca Cerchione. L'Inter aggiungerebbe alla propria rosa un attaccante dalle caratteristiche differenti rispetto agli altri elementi del reparto offensivo, garantendo a Cristian Chivu una soluzione in più per variare il proprio sistema di gioco.

La Juventus, dal canto suo, otterrebbe un giocatore estremamente duttile come Carlos Augusto, capace di agire sull'intera fascia sinistra e, all'occorrenza, anche come braccetto in una difesa a tre. Una soluzione che permetterebbe ai bianconeri di aumentare le alternative tattiche senza dover necessariamente affrontare un investimento economico particolarmente oneroso.

Fiorentina e Atalanta, duello per Avdullahu

Non ci sono soltanto Juventus e Inter a muoversi sul mercato. Fiorentina e Atalanta potrebbero infatti contendersi Leon Avdullahu, centrocampista attualmente in forza all'Hoffenheim. Il mediano svizzero avrebbe attirato l'attenzione di entrambi i club italiani grazie soprattutto alla disciplina tattica, alla capacità di lettura delle situazioni di gioco e alle qualità nel palleggio e nella distribuzione del pallone.

Due caratteristiche che potrebbero risultare particolarmente preziose per entrambe le squadre, entrambe alla ricerca di nuove soluzioni per il proprio centrocampo. L'operazione, tuttavia, non sarebbe semplice dal punto di vista economico: la valutazione attuale di Avdullahu si aggirerebbe infatti intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, che avrebbe spinto le due società a valutare comunque alternative meno costose.