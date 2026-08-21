Nel panorama della Major League Baseball, la costanza distingue i veri fuoriclasse. La storia della MLB è ricca di atleti che hanno vissuto un'unica stagione eccezionale, senza confermarsi, spesso per infortuni o cali di rendimento.

Tra questi, Brady Anderson (1996), Miguel Andujar (2018) e Angel Berroa (2003), Rookie dell’Anno, ebbero stagioni brillanti e irripetibili, con numeri impressionanti mai più eguagliati.

Stagioni da record nella MLB

La lista dei "one-season wonders" include Joe Charboneau (1980), Rookie dell’Anno, e Mark Fidrych (1976), entrambi con annate eccezionali.

R.A. Dickey (2012) vinse 20 partite e il premio Cy Young, risultati non più mantenuti.

Altri nomi: Hunter Dozier (2019), Chris Colabello (2015), Chase Headley (2012), Esteban Loaiza (2003) e Rick Porcello (2016). Tutti autori di prestazioni fuori dal comune in una singola stagione, seguite da calo di rendimento o problemi fisici che ne hanno limitato la carriera.

Il fenomeno dei "one-season wonders"

La storia della MLB mostra come giocatori promettenti possano vivere una sola stagione da protagonisti, per poi tornare su livelli più ordinari. Il fenomeno dei "one-season wonders" è spesso legato a infortuni, cambi di ruolo o una stagione particolarmente fortunata. Atleti come Domonic Brown (2013), Mike Fontenot (2008) e Jared Walsh (2021) ebbero il loro momento di gloria, senza consolidare una carriera ai massimi livelli.

La costanza è difficile nel baseball professionistico. Una sola stagione eccezionale può lasciare un segno indelebile nella memoria degli appassionati.