La Juventus continua a puntare sui giovani del proprio vivaio e ha deciso di blindare Gabriele Finocchiaro. L’esterno offensivo classe 2006 ha infatti prolungato il contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2028, prima di partire in prestito per una nuova esperienza all’estero.

Arrivato a Torino a soli 14 anni, Finocchiaro ha completato il proprio percorso di crescita nelle giovanili juventine, mettendosi in evidenza soprattutto con la Primavera. Il rinnovo rappresenta un’ulteriore conferma della fiducia riposta dalla società nelle qualità del giovane attaccante.

Finocchiaro riparte dal De Graafschap e la Juventus continua a monitorarlo

Nel settore giovanile della Juventus, il classe 2006 ha raccolto complessivamente 82 presenze con l’Under 20, realizzando 8 gol e fornendo 10 assist. Numeri che hanno convinto il club a proseguire insieme il percorso di crescita.

Per la prossima stagione, Finocchiaro si trasferirà in prestito al De Graafschap, squadra impegnata nella seconda divisione olandese. Una scelta pensata per permettergli di misurarsi per la prima volta con il calcio professionistico, aumentando il minutaggio e acquisendo maggiore continuità ed esperienza.

L’avventura nei Paesi Bassi sarà un passaggio importante nel percorso di maturazione del giovane bianconero.

La Juventus seguirà da vicino le sue prestazioni e i suoi progressi durante la stagione.

L’obiettivo è quello di far rientrare a Torino un giocatore più completo e pronto per affrontare il salto di categoria, con la possibilità di inserirlo in futuro nella prima squadra o nella Next Gen.

Parma, ufficiale De Martis: il giovane talento argentino arriva in prestito dal Lanús

Il Parma ha ufficializzato l'arrivo di Thomas De Martis, giovane attaccante argentino classe 2008 proveniente dal Lanús. Il giocatore approda in Emilia con la formula del prestito e resterà in gialloblù fino al 2027.

De Martis rappresenta un investimento in prospettiva per il club ducale, che ha deciso di puntare sulle qualità del giovane centravanti.

Cresciuto nel settore giovanile del Lanús, l'attaccante ha già avuto modo di affacciarsi al calcio professionistico, collezionando anche alcune presenze in Copa Sudamericana.

Il classe 2008 si è inoltre messo in evidenza con le selezioni giovanili dell'Argentina, realizzando 9 gol con la Nazionale Under 17. Ora per lui comincia una nuova esperienza in Europa, con l'obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita e adattarsi al calcio italiano.

Il Parma potrà così seguire da vicino lo sviluppo di uno dei giovani talenti più interessanti del calcio argentino, inserendolo nel proprio progetto dedicato alla valorizzazione dei giovani.