Romelu Lukaku ha condiviso pubblicamente il periodo più complicato e doloroso della sua carriera, un anno che ha profondamente segnato la sua vita personale e professionale. L'attaccante ha spiegato come questi eventi abbiano influenzato la sua stagione, definendola "il mio anno più difficile". Lukaku ha raccontato: "Ho perso mio padre e nello stesso periodo si è chiusa la mia esperienza con il Napoli. È stato un momento molto duro per me, sia dal punto di vista personale che professionale".

Lukaku ha sottolineato quanto il lutto familiare abbia inciso sulle sue prestazioni e sulla sua serenità: "Quando perdi una persona così importante, tutto il resto passa in secondo piano.

Ho dovuto trovare la forza di andare avanti, ma non è stato semplice". L'attaccante ha anche ammesso che la rottura con il Napoli è stata una conseguenza inevitabile del difficile momento vissuto: "Non ero più nelle condizioni di dare il massimo per la squadra", evidenziando il peso delle circostanze personali sul suo rendimento.

La scelta di cambiare ambiente

La decisione di lasciare il Napoli è maturata in seguito agli eventi personali che lo hanno colpito. "Avevo bisogno di un nuovo inizio, di cambiare ambiente per ritrovare motivazioni e serenità. Non è stata una scelta facile, ma era necessaria per il mio benessere", ha spiegato Lukaku, ponendo l'accento sulla priorità del suo equilibrio psicofisico.

L'attaccante ha ringraziato i tifosi e la società per il supporto ricevuto, sottolineando che porterà sempre con sé il ricordo positivo dell'esperienza vissuta in maglia azzurra.

Determinazione e voglia di riscatto

A testimonianza della sua grande determinazione nel voler ripartire altrove e superare questo periodo, Lukaku avrebbe anche sostenuto personalmente parte delle spese per facilitare il suo trasferimento. Questo gesto evidenzia la forte volontà dell'attaccante di lasciarsi alle spalle un momento difficile e di affrontare nuove sfide con rinnovato entusiasmo. Lukaku ha concluso ribadendo la sua voglia di tornare protagonista: "Voglio dimostrare a me stesso e agli altri che posso ancora fare la differenza", una dichiarazione che preannuncia il suo impegno per un futuro di riscatto professionale.