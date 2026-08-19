La Serie A si prepara a una nuova stagione all'insegna dell'equilibrio, ma con l'Inter, campione d'Italia in carica, che si conferma la squadra da battere. I nerazzurri, forti della conferma del nucleo principale della passata stagione, puntano a un bis tricolore che manca da sette anni nel campionato italiano. Gli esperti del settore indicano la formazione guidata da Chivu come la favorita per il titolo, con una quota di 2,10. L’Inter confida inoltre nell’ulteriore crescita di Pio Esposito, giovane attaccante che ha già catturato l’attenzione del nuovo commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, pronto a puntare su di lui anche per l’attacco azzurro.

Il primo e più accreditato antagonista dell’Inter appare il Napoli, affidato a Massimiliano Allegri, il cui obiettivo è conquistare il quinto scudetto nella storia del club partenopeo. Allegri subentra ad Antonio Conte con l’intento dichiarato di puntare al massimo risultato in campionato: la vittoria del Napoli è quotata a 6,00. Anche la Juventus sogna di interrompere un digiuno di successi che si protrae da sette anni. Luciano Spalletti, confermato alla guida dei bianconeri, potrà contare sul ritorno di Kolo Manui, che tanto aveva impressionato nella sua prima esperienza a Torino. La quota per la Juventus campione d’Italia è fissata a 6,50.

Le contendenti al titolo e le mosse di mercato

Milan e Roma partono appaiate nella griglia di partenza, entrambe quotate a 7,50.

I rossoneri, affidati a Ruben Amorim, hanno rinforzato la rosa con gli arrivi di Gila e Gonçalo Ramos e ambiscono a tornare sul tetto d’Italia per cucirsi sul petto la seconda stella. La Roma, guidata da Gasp, si presenta con un mix bilanciato di veterani e giovani promesse. Particolare attenzione è rivolta al nuovo acquisto Rodrigo Mora, che ha ricevuto un’importante investitura da José Mourinho: “Mora piacerà molto ai tifosi della Roma”, ha dichiarato lo Special One.

Intanto, il Napoli si prepara all’esordio in campionato, che avverrà contro il Genoa a Marassi. Dopo i ritiri in altura di Dimaro e Castel di Sangro, la squadra è tornata ad allenarsi a Castel Volturno, con l’obiettivo di superare le difficoltà legate alle assenze nel reparto difensivo.

Sono attesi a breve gli annunci ufficiali di Badiashile e Favasuli, destinati a rafforzare la retroguardia, mentre restano indisponibili Buongiorno, Beukema, Marianucci e Vergara. Il fronte mercato rimane caldo anche per quanto riguarda i nomi di Gabriel Jesus e Martinelli dell’Arsenal; i due brasiliani non sono stati convocati per il recente match contro il City e potrebbero essere oggetto di trattativa, sebbene i loro ingaggi attuali rappresentino un ostacolo significativo per i parametri economici del club partenopeo.

Il Napoli alla vigilia del campionato: tra ambizioni e sfide

Il Napoli di Allegri si appresta all’inizio della stagione con una rosa rinnovata e l’ambizione di poter competere fino in fondo per il titolo.

L’esordio contro il Genoa rappresenta un primo, cruciale banco di prova, dove la squadra dovrà fare i conti con alcune assenze importanti ma potrà contare su nuovi innesti in arrivo. L’attenzione dei tifosi resta alta anche sulle possibili ulteriori operazioni di mercato che potrebbero rafforzare ulteriormente la squadra nelle prossime settimane, delineando un quadro competitivo che promette scintille.