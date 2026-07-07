La Juventus avrebbe acceso i riflettori su Mateo Pellegrino. L’attaccante del Parma sarebbe finito tra gli obiettivi di calciomercato dei bianconeri e alla Continassa starebbero studiando una possibile operazione con una formula precisa: prestito con obbligo di riscatto condizionato. Una strategia pensata per abbassare il rischio economico e valutare il rendimento del giocatore prima dell’investimento definitivo.

Perché alla Juve piace Pellegrino: il piano per l’attacco bianconero

Il profilo dell’attaccante di nazionalità argentina sarebbe diventato una delle piste più interessanti del calciomercato Juventus.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, il club torinese starebbe monitorando con attenzione l’attaccante del Parma, considerato come un profilo giovane in grado di unire fisicità, margini di crescita e caratteristiche adatte al gioco di Luciano Spalletti.

La formula dell’operazione sarebbe uno degli aspetti più interessanti. Infatti, la dirigenza juventina starebbe studiando un prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni.

Soluzione che permetterebbe alla Juventus di valutare con calma il giocatore non incappando in un altro caso Loïs Openda. Dal canto suo, il Parma non avrebbe chiuso alla possibilità di una trattativa e la valutazione che il club ducale fa del cartellino del giocatore si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Pellegrino alla Juventus: come giocherebbe con Spalletti

Nel sistema di gioco spallettiano, un attaccante con queste caratteristiche potrebbe diventare una pedina importante nella costruzione della manovra. Grazie alla prestanza fisica, alle caratteristiche tecniche e all’ottima difesa della palla, Pellegrino è in grado di far alzare il baricentro della squadra, favorendo gli inserimenti dei centrocampisti e creando spazi per gli esterni offensivi.

Dal punto di vista tattico, Pellegrino garantirebbe inoltre un’alternativa diversa rispetto agli attaccanti già presenti nell’attuale rosa e la sua capacità di giocare spalle alla porta, potrebbe offrire a Spalletti una soluzione utile contro difese chiuse e squadre molto organizzate.

Mercato Juve, oltre a Pellegrino resta caldo il nome di Kolo Muani

Il mercato Juventus non ruoterebbe però soltanto attorno al profilo di Pellegrino. La società bianconera starebbe continuando a seguire anche la situazione di Randal Kolo Muani, attaccante francese del PSG già protagonista dei pensieri juventini nelle precedenti campagne acquisti.

A oggi, l’eventuale ritorno del francese a Torino però dipenderebbe soprattutto dalla formula economica dell’operazione con il club parigino che vorrebbe vendere il giocatore per un cifra vicina ai 40 milioni di euro. Diverso invece il discorso della Juventus che non vorrebbe scostarsi da un prestito obbligatorio condizionato per una spesa non superiore ai 30 milioni di euro.