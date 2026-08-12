L'AS Roma ha formalizzato l'acquisto a titolo definitivo del terzino Nahuel Molina dall'Atletico Madrid. L'operazione, annunciata ufficialmente dal club giallorosso attraverso una nota, si è concretizzata per una cifra complessiva di 17 milioni di euro, comprensivi di bonus. Il calciatore argentino ha firmato un contratto quadriennale con la società capitolina e, per la sua nuova avventura, ha scelto di indossare la maglia numero 20.

Dettagli dell'operazione e l'accoglienza nella Capitale

Il comunicato della Roma ha espresso il benvenuto al calciatore con la dichiarazione: "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Nahuel Molina dall'Atletico Madrid".

Il messaggio di accoglienza si è concluso con un diretto e caloroso "Benvenuto a Roma, Nahuel". Il laterale, nato nel 1998, giunge nella Capitale dopo aver trascorso quattro stagioni intense e significative con l'Atletico Madrid. Durante la sua esperienza spagnola, Molina si è distinto per le sue qualità sia difensive che offensive, dimostrando versatilità e un'importante capacità di spinta sulla fascia. La scelta del numero 20 sulla sua nuova divisa segna l'inizio di un capitolo importante nella sua carriera in Serie A.

Il percorso di Nahuel Molina e il ritorno nel campionato italiano

Nel periodo trascorso all'Atletico Madrid, dal suo arrivo nel 2022 dopo il trasferimento dall'Udinese, Nahuel Molina ha accumulato un notevole bagaglio di esperienza, totalizzando 181 presenze.

In queste apparizioni, ha contribuito con 9 gol e 16 assist, evidenziando il suo apporto significativo, specialmente nella fase offensiva del gioco. Un momento di grande prestigio nella sua carriera è stata la partecipazione e la vittoria del Mondiale in Qatar nel 2022, dove ha fatto parte della nazionale argentina campione del mondo, ricoprendo un ruolo chiave all'interno della squadra.

Il suo trasferimento alla Roma segna un atteso ritorno in Serie A, un campionato che Molina conosce molto bene. La sua precedente esperienza con l'Udinese, tra il 2020 e il 2022, è stata fondamentale per la sua crescita professionale, permettendogli di compiere il salto definitivo nell'élite del calcio europeo e di affermarsi come uno dei terzini più promettenti.

Le ragioni strategiche dietro il trasferimento

Dal punto di vista dell'Atletico Madrid, la cessione di Nahuel Molina rappresenta una mossa strategica che permette di liberare spazio prezioso all'interno della rosa. Inoltre, l'incasso di una somma importante per un calciatore di 28 anni offre al club madrileno flessibilità finanziaria. Per l'AS Roma, l'arrivo di Molina è un investimento mirato a valorizzare le qualità del terzino argentino. L'obiettivo è integrarlo stabilmente nella formazione titolare e permettergli di ritrovare la sua migliore versione, quella che lo ha reso un elemento di spicco nel panorama calcistico.