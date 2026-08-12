La Juventus continua a investire sui giovani più promettenti del proprio vivaio. Il club bianconero ha ufficializzato il primo contratto da professionista di Giuseppe Pipitò, attaccante classe 2010 cresciuto nel settore giovanile di Vinovo. Il nuovo accordo avrà validità fino al 30 giugno 2029, a conferma della fiducia riposta dalla società nelle qualità del giovane talento.

La Juventus punta così a tutelare uno dei profili più interessanti della propria cantera, assicurandosi la sua permanenza e permettendogli di continuare il percorso di crescita all'interno del club.

La Juventus Next Gen mette a segno un importante colpo per la difesa in vista della stagione 2026/2027. Il club bianconero ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Christian Corradi, centrale classe 2005 proveniente dall'Hellas Verona.

Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030 e sarà subito a disposizione di Massimo Brambilla per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Un investimento pensato non solo per rinforzare nell'immediato la retroguardia, ma anche per aggiungere un giovane di prospettiva al progetto della seconda squadra juventina.

Dalla Sicilia alla Juventus, il protagonista delle finali Scudetto

Nato a Palermo, Pipitò è arrivato alla Juventus nel 2024 dopo essersi messo in mostra nei settori giovanili siciliani.

L'attaccante si è adattato rapidamente alla nuova realtà, riuscendo in poco tempo a conquistare un ruolo importante all'interno della squadra.

Nel corso dell'ultima stagione, il classe 2010 è diventato uno dei protagonisti dell'Under 16 allenata da Gridel, contribuendo alla conquista del titolo nazionale per il secondo anno consecutivo.

Pipitò ha lasciato il segno anche nel momento più importante della stagione. Nella finale Scudetto dello scorso giugno contro l'Inter, infatti, il giovane attaccante è andato a segno, dimostrando personalità e freddezza in una gara decisiva.

Il primo contratto da professionista rappresenta ora un nuovo passo nella sua crescita. Pipitò si prepara ad affrontare categorie superiori con l'obiettivo di continuare a migliorare e guadagnarsi, nel tempo, un ruolo sempre più importante nel progetto della Juventus.

L'esperienza in Serie C con il Trento di Corradi

Nonostante i soli 21 anni, Corradi ha già maturato una buona esperienza nel calcio professionistico. Cresciuto nei settori giovanili di Vicenza e Hellas Verona, il difensore ha trovato la definitiva consacrazione nella scorsa stagione con il Trento, in Serie C.

Con la formazione gialloblù è diventato rapidamente un punto fermo della difesa, collezionando 33 presenze complessive e mettendo in mostra personalità, capacità di lettura del gioco e qualità nella gestione del reparto.

Corradi ha inoltre un percorso importante con le Nazionali giovanili italiane. Il nuovo acquisto della Juventus ha infatti fatto parte delle selezioni azzurre nelle diverse categorie, fino a raggiungere palcoscenici internazionali di rilievo.

Nel suo curriculum spiccano la partecipazione all'Europeo Under 19 del 2024 e la successiva convocazione per il Mondiale Under 20 del 2025. Esperienze che hanno contribuito alla sua crescita e che confermano le prospettive interessanti del giovane centrale, pronto ora a iniziare una nuova avventura con la Juventus Next Gen.