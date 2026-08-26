La stagione della Champions League prende il via con il sorteggio del girone unico, in programma al Grimaldi Forum di Montecarlo. L'evento segna l'inizio della competizione più prestigiosa e remunerativa del calcio europeo, che mette in palio un montepremi complessivo di 2,5 miliardi di euro. Il Paris Saint-Germain, campione in carica e guidato da Luis Enrique, si presenta con l'ambizioso obiettivo di conquistare il terzo titolo consecutivo, un'impresa riuscita a pochissimi club nella storia del torneo.

La Champions League, giunta al terzo anno con il suo nuovo formato, vede la partecipazione di trentasei squadre suddivise in quattro fasce, determinate dal coefficiente UEFA degli ultimi cinque anni.

Tra le formazioni di prima fascia figurano, oltre al PSG, tre spagnole (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid), tre inglesi (Arsenal, Manchester City e Liverpool), il Bayern Monaco e l'Inter. La squadra milanese, allenata da Chivu, è reduce da due finali sfortunate e dalla recente eliminazione agli spareggi, ma si conferma come la formazione italiana con il punteggio più alto.

Il nuovo formato e la suddivisione delle squadre

Il torneo prevede un girone unico con otto partite per ciascuna squadra, che affronterà due avversarie per ogni fascia. Le regole del sorteggio impediscono incroci con squadre della stessa nazione e limitano a un massimo di due avversarie della stessa federazione. La prima giornata si disputerà dall’8 al 10 settembre, mentre l’ultima è fissata per il 27 gennaio.

Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto parteciperanno agli spareggi, con le prime otto di questa fascia che giocheranno il ritorno in casa. La finale è in programma il 5 giugno allo stadio Metropolitano di Madrid.

La seconda fascia vede la presenza della Roma, tornata in Champions dopo sette anni di assenza, insieme a club come Borussia Dortmund, Aston Villa, Manchester United e Porto. Il Napoli, guidato da Allegri, figura in terza fascia e punta a riscattare la deludente eliminazione della scorsa stagione. La novità italiana è rappresentata dal Como di Fabregas, che festeggia la sua prima storica partecipazione dopo il quarto posto in Serie A e si trova in quarta fascia con squadre come Stoccarda e Lens.

Premi economici e regolamento

La Champions League si conferma una vera e propria miniera d'oro: le trentasei squadre partecipanti si divideranno un montepremi complessivo di 2,5 miliardi di euro. La sola partecipazione garantisce 18 milioni di euro, a cui si aggiungono 2,1 milioni per ogni vittoria e 700 mila euro per ogni pareggio. Il PSG, nella passata edizione, ha incassato 145 milioni di euro. Le squadre dovranno comunicare le rose alla UEFA entro il 2 settembre, con una lista di venticinque giocatori di cui otto formati localmente.

Il sorteggio delle altre due coppe europee, Europa League e Conference League, seguirà modalità analoghe e si terrà sempre a Montecarlo. In entrambe le competizioni, il formato prevede una fase campionato con trentasei squadre e otto avversari diversi per ciascun club, mentre nella Conference League saranno sei. L'accesso alla fase a eliminazione diretta è riservato alle prime otto classificate, mentre le squadre dal nono al ventiquattresimo posto disputeranno gli spareggi per accedere agli ottavi.