Diego Moreira ha completato il suo primo allenamento a Milanello, segnando l'inizio della sua avventura con la maglia del Milan. Il giovane esterno sinistro, appena giunto dallo Strasburgo, sarà a disposizione per l'esordio in campionato contro il Torino. Tuttavia, non dovrebbe partire titolare, con la fascia sinistra ancora presidiata da Estupinan.

Nel tridente offensivo, si profila un ballottaggio tra Cissè e Saelemaekers, che potrebbero affiancare Loftus-Cheek e Gonçalo Ramos, quest'ultimo pronto al debutto. Anche Gila è atteso all'esordio in difesa.

In porta, Maignan sembra aver recuperato dopo il rientro dalle vacanze di Ferragosto e dovrebbe essere regolarmente tra i pali. Continuano a lavorare a parte Leao, Gimenez e Pulisic; per l'americano, però, si prospetta un possibile rientro in gruppo già nella prossima seduta.

La visita di Gerry Cardinale e il punto sulla rosa

La giornata di domani vedrà la visita a Milanello di Gerry Cardinale, proprietario del Milan, che assisterà successivamente alla gara contro il Torino. Cardinale avrà l'opportunità di confrontarsi con l'allenatore Amorim e potrebbe tenere colloqui individuali con alcuni giocatori. Questi incontri sono cruciali per definire le strategie e consolidare il gruppo in vista degli impegni ufficiali della nuova stagione.

Il mercato rossonero: arrivi e possibili partenze

L'acquisizione di Diego Moreira è stata condotta dal Milan in modo discreto, con una trattativa che ha portato il giovane esterno belga, classe 2004, in Lombardia dallo Strasburgo per una cifra superiore ai quaranta milioni di euro. Il club rossonero, oltre a rafforzare la fascia sinistra, sta valutando anche diverse operazioni in uscita. Tra queste, la possibile partenza di Santiago Giménez verso il Porto e il prestito di David Odogu al Tolosa. Il futuro di Rafael Leão rimane incerto, con il Galatasaray che monitora attentamente la situazione per un eventuale rilancio. Questi movimenti di calciomercato evidenziano la volontà del Milan di costruire una rosa competitiva e pronta ad affrontare le sfide imminenti.