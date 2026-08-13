Il caso di Sebastiano Esposito continua a tenere banco in casa Cagliari. L'attaccante, la cui maglia numero 94 è stata riconfermata per la stagione, è nuovamente assente dagli allenamenti e non sarà a disposizione del tecnico Fabio Pisacane per l'esordio stagionale in Coppa Italia contro l'Arezzo, in programma all'Unipol Domus. A giustificare la sua prolungata assenza è arrivato un nuovo certificato medico, questa volta di quindici giorni, che indica lo stress come motivazione. Questo segue un precedente certificato di dieci giorni, già scaduto, che aveva sollevato le prime perplessità.

La vicenda si inserisce in un quadro di crescente tensione tra il calciatore e la società sarda. Già durante i giorni finali del ritiro a Pontedilegno, il procuratore di Esposito, Mario Giuffredi, aveva avanzato una richiesta di adeguamento contrattuale, ma le trattative non avevano portato a un accordo. Successivamente, il club aveva comunicato che Esposito si era allontanato dal ritiro senza autorizzazione, una versione dei fatti che il procuratore aveva prontamente contestato, fornendo una differente ricostruzione. È stato dopo questi episodi che è pervenuto il primo certificato medico, cui ha fatto seguito l'attuale.

La posizione del Cagliari e le dichiarazioni di Pisacane

Interpellato sulla situazione in conferenza stampa, l'allenatore Fabio Pisacane ha preferito non dilungarsi, dichiarando: "Il giocatore non c'è, ma è un discorso che mi turba: preferisco parlare della partita".

La società, dal canto suo, ha ribadito la propria posizione attraverso una nota ufficiale. "Il Cagliari Calcio informa che Sebastiano Esposito ha lasciato senza autorizzazione il ritiro della prima squadra a Ponte di Legno", si legge nella comunicazione. Il club ha inoltre specificato che "il calciatore, che al momento non ha fornito al Club motivazioni in merito alla propria decisione, non partirà con la squadra alla volta della Germania per l’amichevole di domenica contro l’Union Berlin". La dirigenza ha chiarito che "la Società valuterà quanto accaduto e si riserva di adottare i conseguenti provvedimenti".

Il futuro di Esposito e le dinamiche di mercato

Il futuro di Sebastiano Esposito al Cagliari appare sempre più incerto, con la situazione che sembra aver raggiunto un punto di non ritorno.

Il giocatore è stato inserito tra i possibili partenti sul mercato. Si registra un interesse da parte del Como e di altri club, sebbene al momento non ci siano sviluppi concreti o offerte ufficiali. La rottura tra le parti appare profonda e le comunicazioni ufficiali, unitamente alle dichiarazioni, suggeriscono un rapporto ormai compromesso. Il club sta valutando le prossime mosse, mentre il calciatore rimane fuori rosa, in attesa di definire il suo destino professionale.