Un nome di assoluto prestigio potrebbe tornare a gravitare attorno alla Serie A. Dall'Inghilterra arrivano infatti indiscrezioni sull'interesse di Juventus e Milan per Bruno Fernandes, fantasista del Manchester United già protagonista nel campionato italiano con l'Udinese. Sul portoghese ci sarebbe però anche il Galatasaray, mentre nella Capitale la Roma continua a valutare diverse alternative per rinforzare la corsia offensiva dopo le complicazioni emerse nella trattativa per Mora. Nusa, Fofana e Assane Diao sarebbero i profili finiti sotto osservazione da parte di D'Amico.

Juventus e Milan sfidano il Galatasaray per Bruno Fernandes

Il mercato potrebbe presto regalare un'occasione particolarmente intrigante per i club italiani. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti direttamente dall'Inghilterra, Juventus e Milan avrebbero infatti messo gli occhi su Bruno Fernandes. Il centrocampista portoghese del Manchester United conosce già il calcio italiano, avendo vestito in passato la maglia dell'Udinese, e potrebbe rappresentare un innesto di grande qualità per qualsiasi squadra riuscisse a portarlo in Serie A.

A rendere ancora più interessante lo scenario sarebbe la presenza nel contratto del fantasista lusitano di una clausola rescissoria da circa 50 milioni di euro.

Una cifra importante, ma al tempo stesso relativamente contenuta se rapportata al talento e all'esperienza internazionale del giocatore. Juventus e Milan dovrebbero però fare i conti con una concorrenza particolarmente ricca: anche il Galatasaray avrebbe infatti messo gli occhi su Fernandes. Il club turco ha già dimostrato di poter contare su notevoli disponibilità economiche e potrebbe quindi inserirsi con forza nella corsa, rendendo eventualmente più complicato il ritorno del portoghese in Serie A.

Roma, D'Amico cerca alternative a Mora: Nusa, Fofana e Diao

A Trigoria, intanto, la priorità resta quella di trovare un esterno sinistro offensivo. Le difficoltà crescenti nella trattativa per Mora avrebbero spinto il direttore sportivo D'Amico ad ampliare il ventaglio delle possibilità e a prendere in considerazione diversi profili alternativi.

Tra questi continuerebbe a esserci Nusa, considerato un vero e proprio sogno di mercato della Roma. L'esterno del Lipsia rappresenterebbe però un'operazione particolarmente complessa anche dal punto di vista economico.

Un'altra pista porta invece a Fofana, giocatore già seguito con attenzione ma sul quale permarrebbero alcune perplessità legate soprattutto alla tenuta fisica. Più concreta potrebbe essere la soluzione Assane Diao, attaccante laterale del Como che sarebbe in uscita dal club lombardo. Il suo profilo piace per caratteristiche e duttilità e la valutazione complessiva si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro. La Roma avrebbe quindi già individuato diverse alternative, in attesa di capire se la pista Mora potrà essere riaperta o se sarà necessario puntare definitivamente su uno degli altri obiettivi.