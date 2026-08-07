Un successo di prevendite per la prima edizione della Fvg Cup, l'evento calcistico che si terrà l'8 agosto al Bluenergy Stadium di Udine. Sono stati infatti venduti 23.132 biglietti, con la concreta possibilità di raggiungere il sold out. La manifestazione vedrà scendere in campo l'Udinese, il Barcellona e il Nottingham Forest, promettendo uno spettacolo di alto livello.

Promossa dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con PromoTurismoFvg e Udinese Calcio, la Fvg Cup gode di una vasta risonanza mediatica. Sky e Tv8 sono i media partner ufficiali, garantendo una copertura televisiva che raggiungerà 129 Paesi.

Si stima che, attraverso le piattaforme del Barcellona, la visibilità possa estendersi fino a 200 nazioni, assicurando circa due ore di promozione internazionale per il Friuli Venezia Giulia.

Formula del Torneo e Dettagli Organizzativi

L'evento è stato presentato a Udine dal direttore generale dell'Udinese, Franco Collavino, e dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Collavino ha illustrato la formula del torneo: tre partite della durata di 45 minuti ciascuna. La vittoria assegnerà tre punti, mentre in caso di parità si procederà ai calci di rigore, con due punti alla squadra vincente e uno a quella perdente. Il trofeo in palio, un'opera d'arte unica, è stato creato dall'artista friulano di fama internazionale Giorgio Celiberti.

Investimento Regionale e Prospettive Future

Il governatore Fedriga ha evidenziato l'importante portata internazionale della Fvg Cup, sottolineando l'ampia visibilità garantita alla regione. L'investimento regionale complessivo, considerando ricavi e costi, è stimato tra i 600 e i 650 mila euro. Fedriga ha espresso il desiderio di dare continuità all'iniziativa, trasformandola in un appuntamento fisso. Sebbene il progetto iniziale prevedesse più giornate, quattro squadre e partite da 90 minuti tra Udine e Trieste, per questa prima edizione si è optato per una singola sede e la formula da 45 minuti, a causa della complessità organizzativa. Tuttavia, per le edizioni future, si valuterà un possibile ampliamento.

Informazioni su Biglietti e Prezzi

I biglietti per la Fvg Cup sono disponibili dal 21 luglio. Le tariffe variano in base al settore e alle categorie, partendo da 15 euro per gli under 18 abbonati in Curva Nord o Sud, fino a 200 euro per l'esclusivo Vip Club. Sono previste riduzioni speciali per gli abbonati e i minori di 18 anni. I tagliandi possono essere acquistati comodamente online, presso le rivendite autorizzate e all’Infopoint Curva Nord del Bluenergy Stadium. Nel giorno dell'evento, le biglietterie saranno aperte con orario continuato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 20:00.

Dibattito Politico e Scenari per Euro 2030

In merito alle critiche mosse dall'opposizione riguardo all'utilizzo di fondi pubblici, il governatore Fedriga ha replicato con fermezza: «È da riderci perché gli è andata male.

Uno degli eventi più riusciti in questa regione in tutti gli anni è quello che cercano di contestare». Fedriga ha anche commentato la candidatura di Udine come possibile sede per Euro 2030, precisando che la scelta definitiva non è ancora stata fatta, ma che «tutta l'area adriatica ne risulta probabilmente esclusa». Ha infine ribadito l'importanza di una maggiore visibilità per il Nord-Est italiano, affermando: «In Italia ricordo che non esiste solo la parte tirrenica e soprattutto il Nord-Est penso che abbia tutto il diritto di avere una visibilità importante».