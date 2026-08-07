Il mercato in uscita potrebbe creare un curioso intreccio tra Milan e Juventus. Il Galatasaray avrebbe infatti messo nel mirino Rafael Leao, ma i costi complessivi dell'operazione e i dubbi del portoghese sul trasferimento in Turchia potrebbero spingere il club giallorosso verso Jonathan David, centravanti bianconero destinato alla partenza. Intanto, in casa Napoli, Manna continua a lavorare sulla porta: prima l'obiettivo sarebbe cedere Vanja Milinkovic-Savic, poi potrebbe arrivare l'assalto a Juan Musso dell'Atletico Madrid.

Galatasaray su Leao, David può diventare l'alternativa

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il destino di Milan e Juventus potrebbe incrociarsi proprio sul mercato in uscita. Il Galatasaray avrebbe infatti individuato in Rafael Leao uno dei grandi obiettivi per il proprio attacco. La trattativa, però, rischierebbe di complicarsi a causa dei costi complessivi molto alti e per le perplessità dell'attaccante portoghese, che non sarebbe particolarmente convinto dall'idea di trasferirsi nel campionato turco.

Se l'operazione dovesse definitivamente bloccarsi, la società giallorossa potrebbe così cambiare obiettivo e virare con decisione su Jonathan David. Il centravanti canadese sarebbe infatti in uscita dalla Juventus e potrebbe rappresentare una soluzione particolarmente gradita al Galatasaray.

La possibile partenza del classe 2000 farebbe felici i dirigenti della Continassa, intenzionati a separarsi dal giocatore qualora arrivasse un'offerta adeguata. La Juventus potrebbe accontentarsi di una cifra vicina ai 30 milioni di euro, che garantirebbe al club bianconero una plusvalenza praticamente totale.

Napoli, prima l'uscita di Milinkovic-Savic: idea Musso

In casa Napoli, invece, continua a tenere banco la situazione relativa al portiere. Manna vorrebbe infatti risolvere quanto prima la posizione di Vanja Milinkovic-Savic, così da poter concentrare successivamente gli sforzi sull'acquisto di un estremo difensore di livello da affiancare ad Alex Meret.

Secondo quanto riferito su YouTube dal giornalista Matteo Moretto, l'ultima idea del club partenopeo porterebbe a Juan Musso.

L'argentino, oggi all'Atletico Madrid, conosce già il calcio italiano avendo vestito in passato la maglia dell'Udinese e potrebbe quindi rappresentare un profilo immediatamente affidabile.

Il portiere classe 1994 ha un contratto con i Colchoneros fino al 2028, motivo per cui non si tratterebbe di un'operazione semplice. La pista, tuttavia, potrebbe essere monitorata dal Napoli nelle prossime settimane, soprattutto una volta definita la situazione di Milinkovic-Savic.