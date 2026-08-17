L’Inter si prepara al debutto stagionale in campionato affrontando il mini-derby lombardo contro il Monza neopromosso. La squadra, sotto la guida di Chivu, punta a un avvio convincente per confermare le proprie ambizioni di vertice. L’obiettivo è essere competitivi su tutti i fronti, dal campionato alla Champions League, come ribadito dalla dirigenza nerazzurra.

Il mercato dell’Inter è ancora in piena attività. Dopo le cessioni di Frattesi e la probabile partenza di Luis Henrique, il club è alla ricerca di nuovi innesti per completare la rosa. Curtis Jones, in uscita dal Liverpool, è un obiettivo primario e sembra determinato a trasferirsi a Milano.

Tuttavia, la società non esclude ulteriori acquisti, in particolare per il reparto offensivo, per offrire a Chivu maggiori alternative di qualità. Il mercato, inizialmente prudente a causa di limiti economici, potrebbe riservare importanti sviluppi nelle fasi finali.

Le certezze di Chivu e il rinnovamento della rosa

I test estivi hanno fornito indicazioni positive, ma l’attenzione è ora interamente rivolta al campionato. L’Inter parte tra le favorite per il titolo e può contare su pilastri fondamentali: Chivu è il riferimento tecnico, mentre Lautaro Martinez si conferma l’attaccante insostituibile. La squadra si affida anche all’esperienza di centrocampisti chiave come Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu, affiancati dalla solidità dei nuovi arrivati Ivan Provedel, John Stones, Djed Spence e Aleksandar Stanković.

La società ha salutato figure importanti come Yann Sommer, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij, Matteo Darmian e Denzel Dumfries, quest’ultimo passato al Real Madrid. In porta, Josep Martínez ha preso il posto di Sommer, con Provedel come valida alternativa. Il centrocampo è stato rinforzato con gli innesti di Petar Sučić, Piotr Zieliński e Andy Diouf, mentre in attacco la collaudata coppia Martinez-Thuram rimane la soluzione principale. Chivu valuta attentamente anche giovani talenti come Pio Esposito e Ange-Yoan Bonny, che avranno certamente opportunità nel corso della stagione.

Il ruolo di John Stones e le strategie di mercato

John Stones, uno dei volti nuovi della rosa, è considerato un elemento capace di elevare il livello tecnico della squadra.

Chivu ha evidenziato che "Stones porta esperienza e qualità, ci aiuterà a essere più solidi". Il tecnico ha inoltre confermato che il club "valuterà le opportunità di mercato fino alla fine della sessione", mantenendo aperta la possibilità di ulteriori rinforzi. L’Inter, quindi, procede con cautela, cercando un equilibrio tra le esigenze tecniche e la sostenibilità economica, con l’obiettivo di mantenere un ruolo da protagonista sia in Italia che in Europa.